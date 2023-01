Il 2023 è l’anno dei concerti di Loredana Bertè nei teatri per portare sul palco l’ultimo album in studio Manifesto. La cantante è pronta a partire per un tour teatrale che dalla primavera trascinerà migliaia di fan in trepidante attesa di incontrarla di nuovo dal vivo.

Concerti di Loredana Bertè nei teatri, le date

Il calendario dei concerti di Loredana Bertè nei teatri è in fase di aggiornamento. Ecco le prime date annunciate del Manifesto Tour Teatrale 2023:

7 aprile – Sondrio “Teatro Sociale”

19 aprile – Roma “Teatro Brancaccio”

4 maggio – Milano “Teatro Repower”

8 maggio – Trieste “Teatro Rossetti”

13 maggio – Torino “Teatro Colosseo”

Le prevendite per i biglietti dei concerti di Loredana Bertè nei teatri inizieranno dalle 16 di lunedì 30 gennaio su Vivaticket e Ticketone. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.

L’ultimo album di Loredana Bertè

Manifesto è il disco con il quale Loredana Bertè ha chiuso in bellezza il suo 2021. Seguito ideale di Libertè (2019), con questo album la cantante ha confermato il suo pensiero femminista, con un taglio autobiografico che si concentra specialmente nella traccia Ho Smesso Di Tacere, scritta per lei da Luciano Ligabue per raccontare una violenza sessuale realmente subita dalla voce di Sei Bellissima.

Nel 2022 Loredana Bertè ha pubblicato anche il singolo Mare Malinconia con Franco126.

Nel disco ci sono anche ospiti eccellenti: Fedez duetta con Loredana Bertè Lacrime In Limousine; Nitro è presente in Florida e J-Ax canta con la Bertè in Donne Di Ferro.

Recentemente la Bertè si è messa in prima linea contro Giorgia Meloni e il simbolo della fiamma tricolore di Fratelli D’Italia, motivo per il quale è stata attaccata da Pupo che nel suo messaggio ha visto un assist al centrodestra.

