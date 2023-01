I problemi Virgilio Mail tengono ancora banco, esattamente come nel caso di Libero Mail. Una nuova comunicazione è arrivata direttamente da ItaliaOnLine, la società che gestisce entrambe le piattaforme, volta a spiegare l’accaduto e scusarsi con i clienti per i disagi arrecati. I problemi Virgilio Mail che hanno tenuto banco in questi giorni sembrerebbero riferirsi ad una nuova tecnologia di storage fornita da un verdor esterno, utilizzato anche da tante altre grandi società al mondo.

Un bug del sistema operativo pare aver compromesso l’utilizzo delle caselle di posta elettronica: si sta lavorando notte e giorno per risolvere il disguido, creando un fix apposito per la problematica. I tempi tecnici di sviluppo, trattandosi di un bug relativo al sistema operativo, potrebbero ancora dilatarsi. Si prevede che i problemi Virgilio Mail e Libero Mail vengano risolti nell’arco delle prossime 24/48 ore: in base a queste previsioni, il corretto funzionamento dei servizi di posta elettronica dovrebbe essere ripristinato non oltre la giornata del 28 gennaio 2023.

Apprezziamo l’onestà di ItaliaOnline, che ci ha messo la faccia spiegando le ragioni dei problemi Virgilio Mail e Libero Mail, causati da un bug imprevisto al sistema operativo della nuova tecnologia di storage cui le caselle di posta elettronica si stanno appoggiando (al netto della fama del vender esterno che la fornisce, una vera eccellenza del ramo). Qualcosa deve non essere andata come previsto, ma non possiamo farne una colpa a nessuno: sono cose che possono accadere anche alle migliori società, si tratta solo di rimediare al più presto per arrecare meno danni possibili ai clienti. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

