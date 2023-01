Uno degli smartphone Android più interessanti dello scorso anno è sicuramente il Samsung Galaxy S22 5G, top di gamma che fa ancora gola per le sue caratteristiche di spicco e grazie anche ad un prezzo piuttosto in calo rispetto a qualche tempo fa. Quest’oggi però l’offerta più intrigante per questo dispositivo di stampo Samsung arriva da Amazon, ma nella forma di ricondizionato. Il prezzo bomba per il Samsung Galaxy S22 5G riguarda infatti il modello ricondizionato che non ha nulla di diverso rispetto alla variante nuova di zecca.

In corso una sforbiciate per il prezzo dei Samsung Galaxy S22 ricondizionati da oggi: le ultime da Amazon

Ulteriore approfondimento, dopo quello del fine settimana. Il prodotto è in ottime condizioni, semplicemente è stato sottoposto ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti e rimesso completamente a nuovo. Un ottimo dispositivo che può quindi essere acquistato ad un prezzo di favore proprio per questo suo stato di ricondizionato, ma vediamo nel dettaglio l’offerta di Amazon a riguardo. Il Samsung Galaxy S22 5G si ritrova disponibile al prezzo di 558,44 euro, cifra super allettante che riguarda il modello Phantom White 2022.

Offerta Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

La più grande innovazione di sempre in uno smartphone Galaxy!²...

Ci sono tutte le garanzie del caso, il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi qualsiasi problematica dovesse subentrare si può tranquillamente chiedere il rimborso o cambiare device. L’offerta però non dura ancora per molto tempo, anche perché le scorte a disposizione stanno ormai per terminare e quindi è bene affrettare i tempi se si ha intenzione di avere tra le mani questo Samsung Galaxy S22 5G ricondizionato. Dal punto di vista delle specifiche tecniche parliamo di un top di gamma che si ritrova con uno straordinario display Dynamic AMOLED 2X che garantisce un’ottima visibilità all’aperto.

Da non sottovalutare nemmeno il comparto fotografico grazie alla presenza di un sensore da 50 megapixel che rende unici gli scatti notturni, con foto di ottima qualità in qualsiasi condizione di luce. Questo top di gamma fa leva infine su un comparto hardware di ultima generazione grazie al chip 4nm ed alla presenza di RAM da 8GB con memoria interna da 128GB. Insomma un grande smartphone ad un prezzo molto conveniente questo Samsung Galaxy S22.