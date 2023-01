Una soluzione definitiva ai problemi Virgilio Mail di scena da lunedì scorso dovrebbe essere vicina. Mentre le anomalie relative al servizio di posta elettronica continuano a manifestarsi in parte anche oggi 25 gennaio, possiamo commentare insieme i riscontri riportati da ItaliaOnLine, ossia il provider del servizio di comunicazione che ingloba anche Libero Mail (affetta dai medesimi malfunzionamenti).

In pratica, solo poche ore fa, è stato confermato che sono in pieno svolgimento tutti gli interventi necessari proprio al ripristino della situazione. Lo ha dichiarato Diego Rizzi, Chief Technology Officer di Italiaonline appunto. I lavori continuano incessantemente da ore ma chi è al vertice del servizio ci tiene anche a precisare quanto segue. Il down gravissimo e prolungato non ha avuto origine dai sistemi sviluppati da ItaliaOnline. La causa tecnica, non meglio precisata ma che ha a che fare con i data center, va cercata altrove. Allo stesso modo, i lavori stanno continuando per garantire un ritorno completo alla normalità già nelle prossime ore, con la curva delle segnalazioni che sta iniziando a scendere come documenta anche la piattaforma Downdetector.

Quello che ItaliaOnLine sottolinea ormai da giorni è che, nonostante i seri problemi Virgilio Mail ma anche Libero, non è stato registrato alcun attacco hacker ai danni dei sistemi di posta elettronica. Dunque i dati dei milioni di utenti che si affidano al servizio non sono stati intaccati in alcun modo e non c’è alcun pericolo per la loro sicurezza.

Una tempistica esatta di quando tutte le anomalie di questa prima parte di settimana saranno rientrate non è stata fornita. Sarebbe auspicabile un immediato ripristino del servizio non accessibile, lo ricordiamo, ormai da 3 giorni. Sono in molti ad utilizzare la casella di posta elettronica anche per lavoro (o per altri aspetti cruciali della vita quotidiana) e dunque proprio per questo motivo il ritorno alla normalità appare essenziale.

