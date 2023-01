Periodo delicato quello che stiamo vivendo in Italia per quanto riguarda i disservizi generati da brand famosi, stando a quanto riscontrato oggi oggi 25 gennaio coi problemi Eolo. Una situazione delicata, visto che in tanti a partire dalle 12 di questa mattina parlano di un blocco totale del servizio, anche se la vicenda è in costante aggiornamento. Va detto che da tempo non veniva a galla un malfunzionamento con il marchio in questione, se pensiamo che il nostro ultimo articolo a tema risalga a poco più di un anno fa.

Aumentano le segnalazioni sui problemi Eolo il 25 gennaio: cosa sappiamo su down e rete che non funziona

Non è un caso che anche sui canali social ufficiali si trovino commenti del genere: “Tutto fermo, rete ferma, sito web eolo fermo, aree di test ferme. Dove si trova un’area di status per poter comprendere cosa sta succedendo?“. Insomma, pare che i problemi Eolo di mercoledì mattina siano segnalati su scala nazionale, nonostante in un primo momento si pensasse ad un disservizio geolocalizzato. Il fatto è che, al momento della pubblicazione del nostro approfondimento preliminare, non siano state ancora diramate comunicazioni ufficiali utili per far luce su quanto avvenuto.

Va detto, comunque, che la situazione non debba essere in alcun modo sottovalutata, anche perché le segnalazioni del pubblico stanno aumentando in modo significativo con il trascorrere dei minuti. Dunque, i problemi Eolo vanno monitorati con grande attenzione, visto che il disservizio sembra in tutto e per tutto un down, con la rete che non funziona in diverse regioni mentre vi stiamo scrivendo.

Anche voi state facendo i conti con problemi Eolo oggi 25 gennaio? Fateci sapere con un commento qui di seguito, sperando di avere notizie direttamente dall’azienda nel più breve tempo possibile su quanto avvenuto e sui tempi di ripristino.