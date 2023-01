Il produttore cinese di smartphone POCO ha in programma il lancio in India del suo POCO X5 Pro il prossimo 6 febbraio. Un utente di Twitter, Sudipta Debnath, ha postato un’immagine leak relativa al poster del nuovo dispositivo in questione proiettato durante l’intervallo di un famoso film in India, ovvero Pathaan, che mostra chiaramente che il telefono verrà lanciato il 6 febbraio 2023 alle ore 17.30. Il telefono sarà disponibile tramite Flipkart.

Tuttavia, POCO non ha ancora annunciato in via ufficiale la data di lancio del prossimo POCO X5 Pro. Malgrado ciò, nel poster teaser è possibile notare lo smartphone tra le mani del noto giocatore di cricket indiano ed ambasciatore del marchio POCO Hardik Pandya prima del suo lancio. A questo punto, andiamo a dare un’occhiata più dettagliata circa la data di lancio, le specifiche ed il prezzo. In un recente rapporto è stato indicato che il prezzo di POCO X5 Pro in India sarà compreso tra Rs 21000 e Rs 23000. Si vocifera anche che il device molto probabilmente verrà fornito con un display OLED FHD + da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz e insieme al supporto HDR10 +. Il POCO X5 Pro forse sfoggerà sul retro una tripla fotocamera composta da un sensore principale da ben 108MP, un sensore ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. Per i selfie, ci sarà una fotocamera da 16MP.

Il POCO X5 Pro dovrebbe avere sotto la scocca un processore Snapdragon 778G di Qualcomm affiancato da una GPU Adreno abbinata a un massimo di 12GB di memoria RAM e 256GB di storage interno, che si potrà espandere tramite una scheda microSD. Il nuovo smartphone forse sarà alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto per la ricarica rapida da 67W. Le opzioni di connettività includeranno Bluetooth, GPS, 5G, 4G LTE, Wi-Fi dual-band e una porta USB Type-C.

