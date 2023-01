Nel cinema di Elena Sofia Ricci c’è tutto il talento di un’attrice che sa cambiare abito e adattarsi ad ogni ruolo senza snaturarsi. Con tre David di Donatello e collaborazioni con i nomi più importanti del piccolo e grande schermo, oggi Elena Sofia Ricci è una delle personalità più rappresentative del mondo dello spettacolo italiano.

Chi è Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci nasce a Firenze nel 1962. Nel 1985 esordisce al cinema con Gli Impiegati di Pupi Avati e la sua carriera sarà in costante ascesa, fino a diventare uno dei volti più amati della televisione italiana con la sua parte ne I Cesaroni – dove interpreta Lucia, moglie di Giulio (Claudio Amendola) – e per il ruolo di Suor Angela in Che Dio Ci Aiuti.

Nel 1987 recita in Io e Mia Sorella di Carlo Verdone nei panni di Serena e vince un David di Donatello come migliore attrice non protagonista; lo stesso premio arriva nel 1990 come migliore attrice protagonista nel film Ne Parliamo Lunedì di Luciano Odorisio.

Il terzo David di Donatello, anche questa volta come miglior attrice protagonista, arriva nel 2019 grazie alla sua interpretazione in Loro, film di Paolo Sorrentino dove Elena Sofia Ricci interpreta la moglie di Berlusconi, Veronica Lario.

Tra i registi più acclamati che la ingaggiano per i loro film, oltre al pluripremiato Paolo Sorrentino, troviamo anche Ferzan Özpetek per il quale recita in Mine Vaganti (2010) e Allacciate Le Cinture (2014).

La televisione e l’amicizia con Renato Zero

Oltre a I Cesaroni e Che Dio Ci Aiuti, Elena Sofia Ricci ha recitato anche in altri film importanti per il piccolo schermo. Un esempio è Giovanni Falcone – L’Uomo Che Sfidò Cosa Nostra (2006) in cui ha interpretato la moglie del giudice, Francesca Morvillo.

L’attrice è legata da una profonda amicizia con Renato Zero, per il quale ha interpretato i videoclip di Tu Si Na Cosa Grande e Ancora Qui.

