Abbiamo deciso di stilare per voi la guida dei 5 migliori accessori tech a meno di 10 euro, che potreste, volendo, anche regalare all’occorrenza. Come vedete, si tratta di una spesa talmente minima da invogliarvi ad affondare subito il colpo, anche perché gli articoli potrebbero servirvi eccome, per lo più in diverse situazioni.

Otturatore Remoto

Partiamo da un classico intramontabile, che magari avrete già avuto prima, forse in accoppiata ad un selfie-stick con funzione Bluetooth. Il telecomando per fotocamera copre un raggio d’azione di 30 metri e si adatta perfettamente a qualsiasi genere di smartphone (iPhone, Samsung, Google Pixel, etc.). Il peso è di appena 10gr. e le pile sono incluse. In questo modo non avrete più difficoltà a scattare foto o catturare video straordinari, lasciando le mani del tutto libere. Il prezzo è di 5,99 euro.

Adattatore per cuffie da USB-C a 3,5 mm

Questo proprio non può mancare alla vostra collezione se avete uno smartphone di ultima generazione a cui, purtroppo, manca l’ingresso per il jack delle cuffie da 3.5mm. L’adattatore vi consentirà di continuare comunque ad utilizzare i vostri vecchi auricolari, trasformando la porta USB-C del telefono in un pratico jack da 3.5mm. Il prezzo è di 7,99 euro.

SOOPII Cavo USB C

Ci sarebbe anche questo cavo (1.2m, da USB-C a USB-C) da prendere in considerazione, realizzato in nylon intrecciato, in grado di supportare al meglio la ricarica rapida a 100W e munito di uno schermo LED per la visualizzazione della percentuale di carica (mostra lo stato di carica ed indica un processo ad alta potenza). Il prezzo è di 8,79 euro (usufruendo del coupon del 20% disponibile al momento del check-out).

Energizer SCHL sselleuchte Touch-Tech

Vogliamo anche avere una vena un po’ nostalgica nella nostra guida ai 5 migliori accessori tech a meno di 10 euro. Cosa ne dite di una piccolissima torcia, molto luminosa (20lm) e da poter tenere tranquillamente in tasca senza ingombri? Il prezzo è di 9,90 euro.

Energizer SCHL sselleuchte Touch-Tech

AiQInu Organizer Cavi Borsa da Viaggio

A fronte di una spesa veramente irrisoria potrete portarvi a casa anche questa pratica custodia da viaggio: parliamo di un organizer per cavi (che, diciamoci la verità, solitamente sono sempre sparsi in valigia qua e là), in cui potreste conservare anche chiavette USB, auricolari, power-band, hard-disk e schede SD. Il prezzo è di 9,99 euro.

AiQInu Organizer Cavi Borsa da Viaggio

Sacchetto Per Cavo Regolabile: lo strato superiore della organizzatore...

