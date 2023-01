Giorgia duetta con Elisa a Sanremo 2023. Lo comunica Davide Maggio in anteprima. La cover scelta è invece ancora da svelare.

Per le due artiste italiane non è la prima volta sul palco del Teatro Ariston insieme. Nell’ormai lontano 2001 si trovarono a competere nella stessa categoria per il primo posto. Entrambe, però, salirono sul podio. Era il Sanremo in cui Elisa trionfò con Luce mentre Giorgia arrivò al secondo posto, alle sue spalle, con Di Sole e D’Azzurro.

A distanza di più di 20 anni, le due cantanti si troveranno nuovamente a condividere quel palco. Questa volta non saranno in sfida l’una contro l’altra ma uniranno le forze in un duetto che si preannuncia una vera bomba. Stavolta è in gara solo Giorgia, tra i 28 cantanti scelti da Amadeus per contendersi la vittoria nella categoria dei Campioni. Elisa, però, non è da molto assente al Festival: ha partecipato alla kermesse canora appena un anno fa, classificandosi al secondo posto.

La cover di Giorgia a Sanremo 2023

A Sanremo 2023, ogni cantante in gara dovrà cimentarsi anche con una cover, obbligatoriamente in duetto con un ospite. Le canzoni scelte ai Big in gara non sono ancora state svelate ma i titoli arriveranno molto presto in rete. La serata Cover sarà quella di venerdì 10 febbraio, la quarta. Le votazioni contribuiranno a stilare la classifica generale di sabato 11 febbraio.