Gianmarco Saurino è ancora nei ricordi e negli occhi dei fan di Doc Nelle tue Mani. Il Covid ha ucciso l’amato dottore durante le puntate della seconda stagione della fiction con Luca Argentero ma i fan non hanno ancora superato il trauma, riusciranno a perdonare agli sceneggiatori la sua struggente uscita di scena? La risposta arriverà solo quando ne sapremo di più sulla terza stagione ma fino a quel momento sembra che la strada di Gianmarco Saurino potrebbe prendere un’altra curva, dove lo porterà?

Secondo gli ultimi rumors comparsi in rete sembra che Gianmarco Saurino potrebbe dimenticare Doc Nelle tue Mani con un altro ruolo importante in Don Matteo 14. Le riprese della nuova stagione della fiction, orfana di Terence Hill, dovrebbero andare in scena il prossimo mese di marzo e, a quel punto, i fan potrebbero fare i conti con un’altra partenza importante, quella di Maria Chiara Giannetta.

Il capitano ha fatto capolino nella fiction nella stagione 11 colorando di rosa la Caserma ma il suo destino potrebbe essere segnato con un’eventuale uscita di scena insieme a Maurizio Lastrisco, i due lasceranno la fiction nei nuovi episodi? Di questo si parla sempre più spesso ma al momento si tratta solo di rumors non confermati così come lo è il possibile arrivo di Gianmarco Saurino. Voci sempre più insistenti parlano della possibilità che l’attore arrivi alla corte di Don Matteo proprio per prendere il posto vacante da capitano al posto della Giannetta, sarà vero?

L’annuncio potrebbe arrivare nelle prossime settimane magari proprio dopo la settimana sanremese con annunci e l’inizio delle riprese delle fiction tanto attese e che popoleranno il palinsesto del prossimo anno di casa Rai.