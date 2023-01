Il sogno diventa realtà: i Jalisse a Sanremo 2023. Dopo 26 no, per il gruppo di Fiumi Di Parole arriva un bel sì, ma non è il cartellino verde per partecipare alla competizione tra i Campioni. Tornano a Sanremo i Jalisse ma non in qualità di artisti in gara, almeno non quest’anno. Saranno tra gli ospiti dei Big e duetteranno nella serata delle cover, di venerdì 10 febbraio 2023.

Un sogno realizzato, dunque, o almeno in parte, quello dei Jalisse. Sebbene non siano in concorso, potranno ugualmente calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo, con la complicità dei Cugini di Campagna. Sono stati loro, infatti, a volerli fortemente al loro fianco per la serata dei duetti e delle cover.

Non è ancora nota la canzone che verrà presentata dai due gruppi durante il Festival. Intanto, per i Jalisse diventa concreta la possibilità di rimettere piede in Riviera e poi l’anno prossimo chissà… potrebbe arrivare un posto in gara.

Solo qualche mese fa, a ridosso dell’annuncio dei Campioni di Sanremo 2023, i Jalisse si lasciavano andare ad un altro sfogo amaro. Lamentavano l’ennesimo “no” ricevuto dalla direzione artistica del Festival e dal direttore artistico, Amadeus, per l’ennesimo brano presentato in concorso.

Era il 1997 quando il duo musicale si presentò a Sanremo con Fiumi Di Parole, un brano orecchiabile che conquistò tutti, leone d’oro incluso. A questo trionfo, però, non hanno fatto seguito ulteriori presenze all’Ariston prima di questo momento. Il grido d’aiuto dei Jalisse ha raggiungo l’orecchio attento dei Cugini di Campagna che hanno deciso di portarli con loro sul palco.