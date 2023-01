Presto potrete configurare il vostro nuovo Samsung Galaxy S23 più velocemente con Fast Pair. Secondo quanto riportato da ‘SamMobile‘, Google vuole migliorare il processo di configurazione per i nuovi telefoni Android utilizzando Fast Pair. Questa funzione debutterà subito dopo il lancio della serie Samsung Galaxy S23, all’esordio il 1 febbraio.

Lo scopo principale di Fast Pair è consentire una rapida configurazione dei nuovi dispositivi. Attualmente supporta cuffie e smartwatch, ma presto verrà messo a disposizione anche per tracker e stilo. Sulla base dei risultati, quando il vostro telefono Android rileva un altro telefono Android che non è stato ancora configurato, attiverà un menù a comparsa “Fast Pair”. Da lì, dovrete seguire i passaggi sullo schermo per spostare i vostri dati in modo sicuro ed efficiente, a seconda del dispositivo che state tentando di configurare. Su un dispositivo Samsung, ad esempio, potrete utilizzare l’app Smart Switch per il processo di configurazione. Analogamente a come funziona con i QR Code, Fast Pair utilizzerà una procedura simile per spostare i vostri dati da un telefono Android ad un altro.

La parte migliore è che questa funzione ha superato la fase di test e che Google sta pianificando di implementarla subito dopo il lancio del Samsung Galaxy S23. Questo sarebbe il momento perfetto in quanto molte persone si stanno già preparando ad acquistare uno dei telefoni della serie, che immaginiamo in molti vorranno fin dall’immediato. Fa senz’altro piacere sapere di poter contare su un altro strumento per la configurazione del proprio nuovo dispositivo Android, soprattutto considerando l’enorme mole di dati che magari avrete conservato sul vecchio. Personalmente, ritenete giusto procedere subito all’upgrade rispetto al vostro vecchio smartphone? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete in basso.

