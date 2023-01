Svelato il primo grande annuncio di Laura Pausini per i festeggiamenti dei suoi 30 anni di carriera: si tratta di due concerti speciali, uno a Venezia e uno a Siviglia. Laura Pausini a Venezia si esibirà nel 2023 in Piazza San Marco. La data è quella del 30 giugno.

Il concerto di Siviglia è invece in programma per il 21 luglio. Sono questi i primi due appuntamenti dal vivo che celebrano la carriera trentennale della cantante.

“Come vi ho già detto questo 2023 sarà un anno pieno annunci… iniziamo così! Vi rendete conto che in questi 30 anni di carriera non ho mai cantato ne a Venezia ne a Siviglia? Finalmente torno a cantare con voi!”, le parole dell’artista sui social nell’annunciare i due spettacoli speciali.

La festa di Laura Pausini per i suoi 30 anni di musica parte dai tasselli mancanti: Laura non era mai stata, infatti, in concerto né a Venezia né a Siviglia e proprio queste due città sono le grandi protagonista del primo annuncio. Ne seguiranno molti altri.

Due date speciali, quelle comunicate oggi, che rappresentano l’anteprima del Tour Mondiale e che si terranno il 30 giugno e il 21 luglio. Eccole:



LAURA VENEZIA – 30 GIUGNO 2023

LAURA SEVILLA – 21 DE JULIO 2023

I biglietti per Laura Pausini a Venezia e Siviglia saranno disponibili dal 27 gennaio alle ore 16.00 online su TicketOne e TicketMaster e nei punti vendita abituali. Ci sarà anche una Pre-sale esclusiva riservata ai soli iscritti al Fanclub Laura4U, dalle ore 16.00 del 26 gennaio alle ore 15.00 del 27 gennaio.