Secondo le ultime indiscrezioni, si dice che il prossimo Apple Watch Series 10 avrà invece il nome di “Apple Watch X“, con la X che andrà, appunto, a sostituire il numero 10. Questo potrebbe significare che il colosso tecnologico con sede a Cupertino ometterà l’Apple Watch Series 9 dalla sua gamma. L’Apple Watch 9, infatti, sembrava essere la scelta più logica per il prossimo smartwatch di Apple, ma, a quanto pare, i nuovi dettagli mirano in una direzione diversa. Inoltre, sempre secondo l’ultimo rumor, l’Apple Watch X arriverà sul mercato nel 2024.

Stando a quanto si vocifera, l’Apple Watch X mostrerà un radicale cambiamento rispetto ai modelli precedenti. L’Apple Watch si è evoluto per quanto riguarda le sue funzionalità partendo dal debutto nel 2014. Il decimo anniversario dell’Apple Watch probabilmente sarà contraddistinto da un’importante riprogettazione dello smartwatch. Ad ogni modo, però, non vi è ancora modo di autenticare questa indiscrezione, che potrebbe trattarsi anche di una farsa. Tuttavia, sappiamo che Apple ha saltato l’iPhone 9 per rilasciare l’iPhone X, che è stato lanciato in contemporanea con l’iPhone 8. I parametri del prossimo, però, Apple Watch non sono esattamente simili a quelli relativi all’iPhone X. Fonti diverse hanno rammentato la voce relativa all’Apple Watch X, anche se non ci sono dettagli sulle modifiche che verranno introdotte a bordo del nuovo smartwatch.

ARTICOLI CORRELATI

Il gigante di Cupertino ha già iniziato una rilevante riprogettazione con l’Apple Watch Ultra, introdotto sul mercato alcuni mesi fa. Si prevede che il presunto Apple Watch X seguirà la medesima strada di riprogettazione. Un insider anonimo è stato collegato a queste ultime indiscrezioni, ma Apple non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito a tale questione. Sappiamo che la mela morsicata osserva una politica piuttosto rigorosa per identificare e regolare un eventuale sabotaggio interno che conduce al rilascio, non autorizzato, dei suoi ‘segreti’ commerciali.

Continua a leggere su optimagazine.com