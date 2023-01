Ai microfoni del podcast di MyBAND c’è Martina Luci, in arte Roslyn, la talentuosa diciassettenne Romana che presenta “Annabel Lee”, un brano ispirato dalla poesia struggente di Edgar Allan Poe.

Nel racconto, Il narratore, innamorato di Annabel Lee quando entrambi erano giovani, continua ad amarla anche dopo la sua morte. L’autore si chiede perché l’amata gli sia stata portata via.

Martina Luci crea un brano struggente ma dal suono rock, una mescolanza di emozioni e suoni difficili da passare inosservati. Il brano composto, come racconta l’autrice, durante una lezione di matematica che, evidentemente, quadrava con l’istinto del musicista puro che, come spesso accade, anche in momenti dissonanti della vita di tutti i giorni, trova il tempo e la giusta armonia per fondere poesia, voce e musica.

Ascolta l’intervista condotta da Gianluca Di Pietro per la rubrica MyBAND.