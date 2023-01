Inizia ad essere un vero e proprio giallo preoccupante la storia dei problemi con Libero Mail che non funziona. Già, perché al di là della poco concreta comunicazione del team, che si limita a parlare di lavori in corso e di causa individuata, al momento nessuno ha la minima idea di quando possa essere ripristinato il servizio. Rispetto a quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un altro articolo, dunque, è venuta meno anche la speranza che potesse rientrare tutto entro il pomeriggio di martedì. Contrariamente a quanto l’assistenza avrebbe annunciato a parte del pubblico durante le chiamate.

Registriamo ancora problemi con Libero Mail che non funziona: occhi aperti tra orario ripristino e truffe

Un altro elemento che rende ancora più pesanti i problemi con Libero Mail, dunque, in quanto la sensazione comune è che i tecnici stiano riscontrando continui imprevisti in corso d’opera. Gli ultimi comunicati smentiscono ancora una volta e con forza l’ipotesi che possa essere in corso un attacco hacker, ma ad ormai quasi tre giorni dalle prime segnalazioni del pubblico, in tanti iniziano a mettere in discussione anche questa tesi. Dunque, non si esclude nulla, fermo restando la necessità per tutti di ottenere qualche informazione aggiuntiva dall’azienda.

Al di là di queste considerazioni, ci sono poi altri due elementi da valutare. Il primo consiste nel fatto che a stretto giro dovremmo sapere qualcosa di più sull’orario di ripristino del servizio, stando almeno allo scorcio finale dell’ultimo comunicato ufficiale. In seconda istanza, ho notato che in rete ci siano diversi profili che promettono il recupero del proprio account di posta o un improbabile accesso, anche con down in corso. Diffidate di fonti non ufficiali, in quanto qualcuno sta provando a rubare dati sensibili degli utenti.

Per farvela breve, ci sono ancora problemi con Libero Mail che non funziona e, allo stato attuale, tutto quello che dobbiamo fare è attendere segnali dal team. Magari monitorando la situazione su Down Detector.