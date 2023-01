La scenografia di Sanremo 2023 è stata svelata da Amadeus in diretta su Viva Rai 2. Ogni anno si arricchisce il ventaglio delle novità annunciate in anteprima per la kermesse condotta da Amadeus. Dopo i Black Eyed Peas, Chiara Francini, Paola Egonu e il palco alternativo dominato da Achille Lauro, La Rappresentante Di Lista e Piero Pelù, il direttore artistico non ha risparmiato altre sorprese.

In primo luogo, il Festival di Sanremo 2023 sarà l’occasione per ritrovare i Pooh riuniti al teatro dell’Ariston con Riccardo Fogli per ricordare Stefano D’Orazio. L’ultima bomba è stata sganciata la settimana scorsa, quando Amadeus in diretta al TG1 ha annunciato l’arrivo dei Maneskin, quest’anno di nuovo sulla cresta dell’onda con la recente pubblicazione del terzo album Rush!.

Di seguito il calendario aggiornato degli ospiti a Sanremo:

7 febbraio: Pooh

8 febbraio: Black Eyed Peas super ospiti

super ospiti 9 febbraio: Paola Egonu co-conduttrice, Maneskin super ospiti

co-conduttrice, super ospiti 10 febbraio: Chiara Francini co-conduttrice

La scenografia di Sanremo 2023 è opera dell’architetto Castelli, nome ricorrente quando si parla dell’Ariston, e si compone con una gigantesca cupola che sovrasta l’intero palco suddiviso in più parti: l’orchestra suddivisa per parte ritmica e archi, nonché la passerella per concorrenti e ospiti.

Maggiori dettagli verranno svelati nei giorni a venire. La scenografia è sempre parte integrante del Festival, una cornice che conferisce alla gara un tocco d’arte e innovazione grazie a giochi di luce, piattaforme, schermi e suggestioni.

Per il fischio d’inizio del Festival manca davvero poco: la gara partirà martedì 7 febbraio, fra due settimane esatte, e con questa rivelazione Amadeus dimostra che potrebbero arrivare altre sorprese. Il totonomi dei prossimi ospiti ancora da svelare tiene sempre banco sui social, e non mancano le scommesse internazionali. Quale sarà la prossima rivelazione? I telegiornali e Viva Rai 2 sono i momenti preferiti del direttore artistico per lanciare gli scoop.

