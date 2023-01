In questa mattinata di martedì 24 gennaio c’è ancora da scontrarsi con i problemi Virgilio Mail già di scena ieri. Il disservizio non è mai rientrato e il mancato accesso alla propria casella di posta elettronica continua oramai da più di 24 ore. Esattamente come sta accadendo per Libero Mail, ci sono un gran numero di italiani che non riescono a controllare i messaggi, tanto meno ad inviarli e dunque restano completamente fuori da un servizio essenziale magari per il loro lavoro, ma anche per qualsiasi altro aspetto della loro vita quotidiana.

Perché i problemi Virgilio Mail non sono stati risolti in breve tempo? ItaliaOnLine, il provider del servizio di posta elettronica ancora molto diffuso in Italia, ha confermato l’anomalia di carattere tecnico legata ai data center. Allo stesso tempo, per fortuna, ha del tutto escluso la possibilità di un attacco hacker che abbia messo a repentaglio i dati personali degli utenti italiani e questa è senz’altro una buona notizia. Per quanto riguarda la portata del disservizio, alle ore 10 circa di questo martedì di fine mese, il servizio Downdetector registra circa un migliaio di testimonianze di errori per la posta elettronica Virgilio appunto e la curva degli alert continua ad essere in crescita.

I tempi per il ripristino della normalità non sono stati definiti a seguito dei vistosi problemi Virgilio Mail di questo inizio settimana. La speranza è che nel corso della giornata odierna siano portati a termine tutti gli interventi tecnici necessari per rendere di nuovo accessibili le caselle di posta elettronica a chiunque ne abbia una proprio con il provider di riferimento. Per il momento, non esiste alcuna soluzione temporanea al disservizio: i messaggi restano del tutto inaccessibile sia nel caso di tentativo di login da browser, sia da applicazione per smartphone Android oppure per iPhone.

Continua a leggere su optimagazine.com