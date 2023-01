Al via la prevendita dei biglietti per Sfera Ebbasta all’Arena di Verona nel 2023. La data è quella del 27 aprile, anticipazione della tournée estiva che porterà il trapper sui principali palchi della penisola nel corso dell’anno.

Il tour estivo inizierà ufficiale il 1° luglio con la tappa di Bergamo, per proseguire verso Palmanova e Legnano, poi Alba e Matera. Sfera Ebbasta toccherà anche le città di Francavilla al Mare, Servigliano, Catania (doppio appuntamento), Gallipoli e Olbia. Il primo appuntamento della tournée sarà però la grande anticipazioni che si terrà il 27 aprile all’Arena di Verona.

Il tempio della musica per eccellenza si appresta ad accogliere il trapper per una data speciale della sua tournée, che anticipa il Summer Tour.

I biglietti per Sfera Ebbasta all’Arena di Verona sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster, i prezzi sono disponibili di seguito.

Prezzi biglietti per Sfera Ebbasta all’Arena di Verona nel 2023

Poltronissima Numerata: 93,15 euro

Poltrona Numerata: 81,65 euro

Gradinata Numerata: 70,15 euro

Gradinata Non Numerata: 49,45 euro

Buca Orchestra: 116,15 euro

Sono disponibili anche speciali pacchetti che comprendono l’incontro con l’artista. Di seguito i prezzi.

Meet and Greet – Buca Orchestra: 238,15 euro

Meet and Greet – Poltronissima: 215,15 euro

Meet and Greet – Poltrona: 203,65 euro



I concerti di Sfera Ebbasta nel 2023

27 APRILE 2023 | VERONA @ Arena di Verona – NUOVA DATA

1 LUGLIO 2023 | BERGAMO @ Bergamo Summer Music

2 LUGLIO 2023 | PALMANOVA @ Piazza Grande

6 LUGLIO 2023 | LEGNANO @ Rugby Sound Festival

8 LUGLIO 2023 | ALBA (CN) @ Collisioni Festival Piazza Medford

20 LUGLIO 2023 | MATERA @ Sonic Park

22 LUGLIO 2023 | FRANCAVILLA AL MARE (CH) @ Shock Wave Festival

23 LUGLIO 2023 | SERVIGLIANO (FM) @ NoSound Fest

5 AGOSTO 2023 | CATANIA @ Wave Summer Music (SOLD OUT)

6 AGOSTO 2023 | CATANIA @ Wave Summer Music

9 AGOSTO 2023 | GALLIPOLI (LE) @ Parco Gondar

14 AGOSTO 2023 | OLBIA (OT) @ Red Valley Festival