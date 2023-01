L’ultima partita del girone di andata del campionato di Serie A di calcio è in programma questa sera, martedì 24 gennaio, presso lo Stadio Olimpico di Roma con la super sfida Lazio-Milan (fischio d’inizio alle ore 20.45). I biancocelesti guidati dal “comandante” Maurizio Sarri provengono da una vittoria per 2-0 ottenuta sul campo del Sassuolo, e grazie alla penalizzazione della Juventus (-15 punti) hanno raggiunto la quarta posizione in classifica a quota 34 punti (insieme ad Atalanta e Roma); dall’altra parte, i rossoneri di mister Stefano Pioli sono reduci da un amaro pareggio per 2-2 sul campo del Lecce. Attualmente, sono fermi al secondo posto in solitaria con 38 punti. Andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming del big match che chiuderà la 19esima giornata.

Allo stadio Olimpico di Roma la compagine di mister Sarri affronterà il Milan di Pioli che giungerà nella capitale da seconda della classe e con 4 punti di differenza dalla Lazio. La scorsa stagione, sempre all’Olimpico, i diavoli rossi uscirono vincitori portandosi a casa tre punti fondamentali in chiave Scudetto: in seguito al vantaggio biancoceleste firmato da Immobile, nella ripresa del match giunse il pareggio di Giroud e il gol vittoria di Tonali nel secondo minuto di recupero.

L’attesissimo match Lazio-Milan, che si giocherà questa sera allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta TV esclusiva da DAZN tramite l’app scaricabile su smart TV, su con console di gioco come Xbox e Play Station e su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. La super sfida si potrà seguire anche in diretta streaming, sempre tramite l’app DAZN disponibile per dispositivi mobili come smartphone e tablet, mentre su PC occorrerà collegarsi al sito ufficiale.

Di seguito le probabili formazioni della partita:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni;

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

