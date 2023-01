Stamattina gli attori Riz Ahmed (The Sound of Metal) e Allison Williams (Get Out) hanno rivelato in diretta streaming su Twitter e Youtube le attesissime nomination degli Oscar 2023, 95esima edizione degli Academy Awards. C’è stata una equa distribuzione delle candidature su tanti titoli. Però è possibile indicare, almeno per quanto riguarda questa prima tappa, un vincitore, che è Everything Everywhere All at Once, il sorprendente film diretto dai Daniels che ha preso il concetto di multiverso così caro alla Marvel e lo ha trasferito in un oggetto da cinema indipendente che è riuscito dove ha per ora fallito la casa di produzione dei film supereroistici, ottenere nomination in quasi tutte le categorie più importanti, da miglior film a regia agli attori (la protagonista Michelle Yeoh, il non protagonista Ke Huy Quan, le non protagoniste Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu), più diverse prevedibili categorie tecniche.

La seconda piazza agli Oscar 2023 è ottenuta a pari merito con 9 nomination da due film. L’atteso Gli Spiriti dell’Isola, che centra molti dei riconoscimenti maggiori, come film, diversi protagonisti (ben 4, con Colin Farrell tra i favoriti come miglior attore), regia e sceneggiatura originale entrambi per Martin McDonagh. Sempre a 9 c’è il forse meno atteso dramma bellico Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale targato Netflix, che dopo la messe di nomination ai britannici Bafta aveva visto crescere sostanziosamente le sue quotazioni (per lui una doppia candidatura a miglior film e film internazionale, più tante doverose categorie tecniche). A tallonare la coppia ci sono a 8 nomination Elvis di Baz Luhrmann (ma al bel palmarès che comprende film e il protagonista Austin Butler manca proprio la casella per la regia), e a 7 The Fabelmans di Steven Spielberg (lui sì presente tra i migliori registi, più film, i non protagonisti Michelle Williams e Judd Hirsch, la sceneggiatura di Spielberg e Kushner).

Nomination degli attori agli Oscar 2023

Qualche sorpresa per quanto riguarda le quattro categorie dedicate agli interpreti. La maggiore delusione è probabilmente l’assenza di Viola Davis tra le attrici protagoniste. Categoria nella quale comunque c’è la favoritissima Cate Banchett di Tár (a proposito, ben 6 nomination per il film, compreso il colpaccio di regia e sceneggiatura a Todd Field), con accanto Michelle Yeoh, Ana De Armas per la sua Marilyn e la vera grossa sorpresa di Andrea Riseborough, protagonista del piccolo film indipendente To Leslie, capace di scalzare candidate ben più accreditate.

Nella categoria migliore interprete maschile quattro nomi erano scontati, Farrell, Butler, Brendan Fraser per The Whale e Bill Nighy per Living. Il ballottaggio per la quinta piazza l’ha vinto il giovane Paul Mescal per il sensibile ruolo di un giovanissimo padre in Aftersun, film osannato in particolare dalla critica britannica, che ha convinto evidentemente anche i membri dell’Academy. Per le categorie dei non protagonisti tutto più o meno secondo copione agli Oscar 2023, con i favoriti Angela Bassett di Black Panther: Wakanda Forever e Ke Huy Quan di Everything Everywhere All at Once a tirare la volata.

Le delusioni delle nomination

Sono diverse. Comincerei da Avatar: La Via dell’Acqua. Vero, il film di Cameron è nella categoria più importante, miglior pellicola dell’anno. Però le nomination raggranellate sono 4 in tutto, un po’ pochine per il blockbuster che ha tenuto in piedi il box office del 2022. E proprio a Cameron non è stata concessa una nomination alla regia, preferendogli Todd Field e Ruben Östlund di Triangle of Sadness (quest’ultimo ottiene pure la nomination per miglior film e sceneggiatura originale, notevole exploit). A proposito di film salva botteghino, a Top Gun: Maverick le cose sono andate un po’ meglio, sei nomination, ma solo due davvero pesanti, film e sceneggiatura non originale (non esattamente il pezzo forte della pellicola). Per la regia i delusi accanto a Cameron sono tanti: sicuramente Baz Luhrmann; e anche Sarah Polley avrebbe potuto dire la sua con Women Talking. Invece, diversamente dalle scorse edizioni (nel 2021 vittoria di Chloé Zhao, nel 2022 Jane Campion), quest’anno non ci saranno donne a concorrere nella categoria (Polley deve accontentarsi della nomination per la sceneggiatura).

La categoria regia consente di aggiungere un altro grande sconfitto degli Oscar 2023: l’ex enfant prodige Damien Chazelle, il cui Babylon però era un flop annunciato, un film che non è piaciuto praticamente a nessuno (tantomeno a noi), fuori dai radar dei premi maggiori (né Brad Pitt né Margot Robbie hanno ottenuto una nomination), con sole tre candidature agguantate in categorie tecniche inattaccabili (scenografia, costumi, colonna sonora). A proposito di musica, tra le migliori canzoni arriva una delusione, la mancata nomination a Taylor Swift per il brano Carolina, da La Ragazza della Palude. Ci sono invece sia Rihanna che Lady Gaga, più la parziale sorpresa di David Byrne per la canzone di Everything Everywhere All at Once. Parziale delusione anche per RRR, il rutilante kolossal indiano diretto da S. S. Rajamouli visibile su Netflix: è arrivata la nomination per la migliore canzone, il tormentone Naatu Naatu, ma il film era atteso a ben altri esiti, e invece è mancata persino la nomination per il film internazionale, dove ha avuto la meglio il mite asino EO del veterano Jerzy Skolimowski.

Chiudiamo con un pezzetto di Italia: due le nomination tricolori, la prima per il miglior cortometraggio, con il posto trovato in cinquina da Le Pupille, diretto da Alice Rohrwacher e coprodotto da Alfonso Cuarón, mentre Aldo Signoretti ha strappato la candidatura per il trucco con Elvis. L’appuntamento adesso è rinviato alla cerimonia di consegna degli Oscar 2023, prevista per domenica 12 marzo 2023 presso la storica location del Dolby Theatre di Los Angeles. A condurla sarà per la terza volta nella sua carriera l’anchorman Jimmy Kimmel.

Ecco tutte le nomination delle 23 categorie degli Oscar 2023:

Miglior Film

Gli Spiriti dell’Isola, Searchlight Pictures

Everything Everywhere All at Once, A24

Avatar: La Via dell’Acqua, 20th Century Studios

Elvis, Warner Bros.

The Fabelmans, Universal Pictures

Tár, Focus Features

Top Gun: Maverick, Paramount Pictures

Triangle of Sadness, Neon

Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale, Netflix

Women Talking, MGM/United Artists Releasing

Attrice protagonista

Cate Blanchett, Tár

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Ana de Armas, Blonde

Michelle Williams, The Fabelmans

Andrea Riseborough, To Leslie

Attore protagonista

Colin Farrell, Gli Spiriti dell’Isola

Austin Butler, Elvis

Brendan Fraser, The Whale

Bill Nighy, Living

Paul Mescal, Aftersun

Attrice non protagonista

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Kerry Condon, Gli Spiriti dell’Isola

Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once

Hong Chau, The Whale

Stephanie Hsu, Everything Everywhere All at Once

Attore non protagonista

Brendan Gleeson Gli Spiriti dell’Isola

Barry Keoghan, Gli Spiriti dell’Isola

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Judd Hirsch, The Fabelmans

Brian Tyree Henry, Causeway

Regista

Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

Martin McDonagh, Gli Spiriti dell’Isola

Steven Spielberg, The Fabelmans

Todd Field, Tár

Ruben Östlund, Triangle of Sadness

Sceneggiatura originale

Todd Field, Tár

Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

Martin McDonagh, Gli Spiriti dell’Isola

Steven Spielberg, Tony Kushner, The Fabelmans

Ruben Östlund, Triangle Of Sadness

Sceneggiatura non originale

Kazuo Ishiguro, Living

Rian Johnson, Glass Onion – Knives Out

Sarah Polley, Miriam Toews, Women Talking

Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell, Niente di Nuovo Sul Fronte Occidentale

Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie, Peter Craig, Justin Marks, Top Gun: Maverick

Film internazionale

Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale, Edward Berger (Germania)

Argentina, 1985, Santiago Mitre (Argentina)

Close, Lukas Dhont (Belgio)

The Quiet Girl, Colm Bairéad (Irlanda)

EO, Jerzy Skolimowski (Polonia)

Film d’animazione

Pinocchio di Guillermo del Toro

Marcel the Shell With Shoes On, Dean Fleischer-Camp

Il Gatto con gli Stivali 2: l’Ultimo Desiderio, Joel Crawford

Red, Domee Shi

Il Mostro dei Mari, Chris Williams

Fotografia

Roger Deakins, Empire of Light

Florian Hoffmeister, Tár

James Friend, Niente di Nuovo Sul Fronte Occidentale

Darius Khondji, Bardo

Mandy Walker, Elvis

Scenografia

Rick Carter, Karen O’Hara, The Fabelmans

Dylan Cole, Ben Procter, Vanessa Cole, Avatar: La Via dell’Acqua

Catherine Martin, Karen Murphy, Bev Dunn, Elvis

Florencia Martin, Anthony Carlino, Babylon

Christian M. Goldbeck, Ernestine Hipper, Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale

Montaggio

Eddie Hamilton, Top Gun: Maverick

Paul Rogers, Everything Everywhere All at Once

Matt Villa, Jonathan Redmond, Elvis

Monika Willi, Tár

Mikkel E. G. Nielsen, Gli Spiriti dell’Isola

Costumi

Ruth E. Carter, Black Panther: Wakanda Forever

Shirley Kurata, Everything Everywhere All at Once

Catherine Martin, Elvis

Mary Zophres, Babylon

Jenny Beavan, La signora Harris va a Parigi

Colonna sonora

Justin Hurwitz, Babylon

John Williams, The Fabelmans

Carter Burwell, Gli Spiriti dell’Isola

Volker Bertelmann, Niente di Nuovo Sul Fronte Occidentale

Son Lux, Everything Everywhere All at Once

Canzone

Hold My Hand, da Top Gun: Maverick, Lady Gaga, BloodPop

Lift Me Up, da Black Panther: Wakanda Forever, Tems, Ludwig Göransson, Rihanna, Ryan Coogler

Naatu Naatu, da RRR, M.M. Keeravaani, Chandrabose

Applause, da Tell It Like a Woman, Diane Warren

This Is a Life, da Everything Everywhere All at Once, David Byrne, Ryan Lott, Mitski

Effetti speciali

Avatar: The Way of Water, Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett

The Batman, Dan Lemmon, Russell Earl, Anders Langlands, Dominic Tuohy

Black Panther: Wakanda Forever, Geoffrey Baumann, Craig Hammack, Hanzhi Tang, Dan Sudick

Top Gun: Maverick, Ryan Tudhope, Scott R. Fisher, Seth Hill, Bryan Litson

Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale, Frank Petzold, Viktor Müller, Markus Frank, Kamil Jafar

Sonoro

Niente di Nuovo Sul Fronte Occidentale, Lars Ginzsel, Frank Kruse, Viktor Prášil, Markus Stemler

Avatar: The Way Of Water, Christopher Boyes, Michael Hedges, Julian Howarth, Gary Summers, Gwendoyln Yates Whittle

Elvis, Michael Keller, David Lee, Andy Nelson, Wayne Pashley

Top Gun: Maverick, Chris Burdon, James H. Mather, Al Nelson, Mark Taylor, Mark Weingarten

The Batman, Stuart Wilson, William Files, Douglas Murray, Andy Nelson

Trucco e acconciatura

The Batman, Naomi Donne, Mike Marino, Zoe Tahir

Black Panther: Wakanda Forever, Joel Harlow

Elvis, Mark Coulier, Jason Baird and Aldo Signoretti

The Whale, Anne Marie Bradley, Judy Chin, Adrien Moro

Niente di Nuovo Sul Fronte Occidentale, Heike Merker

Documentario

All That Breathes, Shaunak Sen, Teddy Leifer, Aman Mann

All The Beauty And The Bloodshed, Laura Poitras, Howard Gertler, Nan Goldin, Yoni Golijov, John Lyons

Fire Of Love, Sara Dosa, Shane Boris, Ina Fichman

A House Made of Splinters, Simon Lereng Wilmont

Navalny, Daniel Roher, Diane Becker, Shane Boris, Melanie Miller, Odessa Rae

Cortometraggio

An Irish Goodbye, Tom Berkeley e Ross White

Ivalu, Anders Walter and Rebecca Pruzan

Le Pupille, Alice Rohrwacher e Alfonso Cuarón

Night Ride, Eirik Tveiten and Gaute Lid Larssen

The Red Suitcase, Cyrus Neshvad

Cortometraggio documentario

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate

Cortometraggio d’animazione

The Flying Sailor

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

