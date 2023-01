All’inizio di questo mese di gennaio OPPO ha presentato in India lo smartphone OPPO A78 5G, e adesso è pronto a lanciarlo anche in Europa insieme a OPPO Reno 8T 4G. Stando ai recenti rapporti, quest’ultimo dispositivo sarà rilasciato anche in altri mercati, oltre a quello europeo ed indiano. In un nuovo rapporto proveniente da Appuals sono state rivelate le specifiche tecniche complete ed i prezzi di entrambi i telefoni per quanto riguarda il mercato europeo.

Vediamo insieme quali sono le caratteristiche e il prezzo, secondo le ultime indiscrezioni, riguardanti OPPO Reno 8T 4G. Stando al rapporto, questo smartphone arriverà sui mercati in due colorazioni: Nero e Arancione. Pare che il dispositivo sarà disponibile in un’unica configurazione di memoria che offre 8GB di RAM e 128GB di storage. Il device presenterà un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con un foro angolare e un sensore di impronte digitali posto sullo schermo. Il device supporterà una frequenza di aggiornamento di 90Hz, una frequenza di campionamento del tocco di 120Hz, una luminosità di picco di 600 nit ed una densità di pixel di 409 ppi. Sotto la scocca troviamo un processore Helio G99 di MediaTek con un’unica configurazione di memoria che offre 8GB di RAM e 128GB di storage.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’OPPO Reno 8T disporrà frontalmente di una fotocamera da 32MP, mentre sul retro ci sarà un modulo con tripla fotocamera cui sensore principale OmniVision sarà da 100MP, un obiettivo in bianco e nero da 2MP ed un sensore macro da 2MP. Funzionerà sul sistema operativo Android 13 basato su ColorOS 13. Il dispositivo arriverà in uno chassis classificato IP54 con un retro in pelle vegana e sarà alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 33W. L’interfaccia ColorOS si baserà su Android 13. Il prezzo sarà di circa 399 euro. Quanto a l’OPPO A78 5G, prossimo in Europa, sarà lo stesso device rilasciato in India. Giungerà nei colori Nero e Blu e in due configurazioni di memoria: 4GB RAM + 128GB di storage, al prezzo di 329 euro, e 8GB RAM + 128GB di storage al costo di 369 euro.

