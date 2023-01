Successo per Lady Gaga e Rihanna agli Oscar 2023. Le due popstar hanno ottenuto una nomination per la categoria Best Original Song. Miss Germanotta e la voce di Umbrella, infatti, hanno messo la loro arte al servizio del cinema per due grandi film in lizza per la prestigiosa statuetta.

Lady Gaga e Rihanna agli Oscar 2023: le nomination

Il nome di Lady Gaga è comparso insieme a quello di Rihanna nella categoria Best Original Song. La popstar di Poker Face, infatti, ha scritto il brano Hold My Hand per Top Gun: Maverick, una dolcissima ballata nel tipico stile di Gaga che arriva dritta al punto proprio come Shallow.

Stessa sorte per Rihanna, che per il film Black Panther: Wakanda Forever ha pubblicato il singolo Lift Me Up che ha anche siglato il suo grande e attesissimo ritorno sulla scena. Il 2023, del resto, sarà l’anno del suo approdo all’Halftime Show del Super Bowl. Che sia questo 2023 l’anno del nuovo album?

Ecco tutte le nomination per la categoria Miglior Canzone Originale:

Applause, da Tell It Like a Woman

Hold My Hand, da Top Gun: Maverick

Lift Me Up, da Black Panther: Wakanda Forever

Naatu Naatu, da RRR

This Is a Life, da Everything Everywhere All at Once

Gli Oscar 2023

Le nomination della Academy Awards sono state annunciate da Riz Ahmed e Allison Williams. La cerimonia si terrà lunedì 13 marzo (per l’Italia) presso il Dolby Theatre di Ovation Hollywood. A condurre ci sarà Jimmy Kimmel, nuovamente volto della premiazione dopo il 2017 e il 2018.

Per il momento non è dato sapere in quale modo si potrà assistere alla diretta della premiazione, che per i meno fortunati che non saranno presenti verrà trasmessa inevitabilmente in streaming.

