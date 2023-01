Storie di ordinaria follia al Grande Fratello Vip dove il momento clou è stato sicuramente l’ingresso della mamma di Luca Onestini dopo le polemiche dei giorni scorsi. Il giovane è finito sotto accusa per via del suo comportamento nei confronti di Nikita tant’è che ieri sera sui social è andato in tendenza l’hashtag #fuorionestini, ma come è andata la serata?

I fan di Nikita hanno chiesto a gran voce sui social di vedere alcuni video che avrebbero dimostrato le parole e le accuse rivolte a Luca Onestini ma così non è stato e il conduttore è finito nuovamente nel mirino di tutti, perché vuole ‘difendere’ il suo concorrente a discapito della bella Pelizon? A girare il dito nella piaga ci ha pensato poi l’ospite della serata, la mamma di Luca, Carla.

La donna ha ribadito che Nikita non è il centro del mondo e non può pretendere che lui cambi il suo comportamento dimostrandosi meno espansivo per non deludere le donne: “Ti prendi le critiche da uno come Antonino che ha un comportamento vergognoso. In Nikita ho visto strategia e falsità, non ho visto niente di autentico. Lei prima ha cercato di fare l’accoppiata con Ciupilan, poi gli ha dato un calcio nel sedere e non l’ha più considerato. Lei non può prendere in giro tutti”.

Allo scontro con mamma Carla è finita Sonia Bruganelli che dallo studio ha voluto mettere i puntini sulle i:

“Ma lei pensa davvero di poter venire qui e lanciare accuse per difendere suo figlio. Ad Antonino ha detto che porta le donne a letto e poi le molla. Ma come si permette? Non mi stupisco dell’atteggiamento che ha suo figlio”.

A fine serata non sono mancate le polemiche sui social così come le nomination che metteranno uno contro l’altro Nikita, George e Oriana, chi salverà il pubblico?