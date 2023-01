Sta girando da alcune ore a questa parte uno screenshot in merito alle 236.000 disdette DAZN annunciate da Sky TG24 per il caso che ha coinvolto di recente la Juventus. La penalizzazione di 15 punti in classifica, infatti, ha innescato una reazione che ha indotto tanti sostenitori bianconeri a fare un passo indietro e a rinunciare ai propri abbonamenti alle tv a pagamento. Una forma di protesta silenziosa e civile, per esprimere il dissenso nei confronti della decisione arrivata venerdì scorso sulla questione plusvalenze. Tuttavia, ci sono divese cose che non tornano rispetto all’immagine che potete osservare ad inizio articolo.

Come riconoscere la bufala delle 236.000 disdette DAZN annunciate da Sky TG24 per la penalizzazione della Juve

Tema caldo quelle delle disdette DAZN, come del resto abbiamo osservato di recente con altri approfondimenti sul nostro magazine. Come si fa, oggi, a riconoscere la bufala delle 236.000 disdette DAZN annunciate da Sky TG24 per la Juve? Il presupposto dal quale partire, dunque, si focalizza proprio sulla fake news. Non mi risulta che il tg in questione abbia dato informazioni del genere. Aggiungo, poi, che la grafica in questione non sia assimilabile a quella solita del telegiornale, fino ad arrivare a questioni più pratiche e logiche.

In primo luogo, DAZN non fornisce mai dati sugli abbonamenti in Italia. Al massimo, su scala globale. Farlo in occasione di eventuali disattivazioni avrebbe ancora meno senso. Allo stesso tempo, sarebbe a dir poco singolare che la suddetta notizia arrivasse addirittura da Sky, contro ogni principio di marketing. Quanto riportato non vuol dire certo che non ci siano state disattivazioni in questi giorni. D’altronde, è sufficiente osservare alcuni gruppi a tema sui social per rendersene conto.

Tuttavia, la storia delle 236.000 disdette DAZN annunciate da Sky TG24 per la Juventus è a tutti gli effetti una bufala.

