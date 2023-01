Un grande annuncio di Laura Pausini alle ore 14.00 di mercoledì 25 gennaio. Riguarderà i suoi 30 anni di carriera, da festeggiare il prossimo 27 febbraio, ma non riguarda una canzone né un disco, lo assicura la stessa artista.

Laura Pausini rimuove i contenuti condivisi sui social negli ultimi mesi per un reset completo e totale. Si prepara a condividere nuove emozioni ed avventure artistiche con i fan, a partire da un grande annuncio in programma per le ore 14.00 di mercoledì 25 gennaio.

Tante le ipotesi in merito alla comunicazione di Laura che avverrà via social, anticipata da un conto alla rovescia che entusiasma i fan. In attesa di celebrare la sua carriera trentennale, Laura inizia ad anticipare qualcosa a proposito del lungo programma che la porterà a festeggiare fino al 2024.

L’annuncio che arriverà in rete nelle prossime ore non riguarda, però, né un singolo né un disco, come ipotizzato da molti. Lo chiarisce la stessa cantante via Twitter, scrivendo: “Non annuncerò né canzone né disco. Così lo sapete e siamo tutti tranquilli”.

Poi aggiunge: “Abbiamo studiato talent tante cose da qui a tutto il 2024 che dovete avere pazienza… Tanta musica… ma… Pasito a pasito, come dice Fonsi”, ha aggiunto l’artista citando il tormentone Despacito del collega Luis Fonsi.

Questo, però, non significa che non rilascerà nuova musica quest’anno. I fan, infatti, non dovranno attendere il 2024 per ascoltare nuovi pezzi inediti: Laura tra i commenti conferma che quest’anno ci sarà “tanta musica” da condividere ma non sarà su questo il primo annuncio.

A questo punto si pensa ad un evento celebrativo, magari proprio il 27 febbraio 2023, per ripercorrere la sua intera storia. Da La Solitudine ai brani più recenti, Laura Pausini vanta all’attivo 30 anni di canzoni, tanti sono quelli trascorsi dalla vittoria al Festival di Sanremo.

