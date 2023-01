San Valentino 2023 si avvicina e una guida ai 5 migliori giochi PS5 da regalare ad innamorati e innamorate gamer incalliti potrebbe fare al caso di molti. Spendendo anche davvero poco, si avrà la certezza di fare un dono gradito a chi ha la console di casa Sony da abbastanza tempo o da poco (per la ben rinomata scarsa disponibilità della soluzione di gioco). Tra nuove uscite e vecchie proposte, le soluzioni sono per tutti i gusti e le tasche.

Battlefield 2042

Battlefield 2042 è la soluzione più economica di questa guida. Al momento, su Amazon, è possibile acquistare il gioco a meno di 20 euro: uno sconto notevole considerando il prezzo di partenza di 60 euro. Il titolo è noto ai più: proprio nel 2042, gli equilibri mondiali sono sovvertiti a causa di eventi climatici estremi e conflitti per il controllo delle scarse. Il giocatore è chiamato a combattere usufruendo di tante armi, veicoli da terra di diverso tipo ma anche jet ed elicotteri. In dotazione, non mancano equipaggiamenti da guerra; sui campi di battaglia si costruisce e organizza la propria squadra nel tentativo di portare a casa la vittoria.

Offerta Battlefield 2042 - Playstation 5 Un mondo trasformato dal caos – Nel 2042, eventi climatici estremi e...

Sfrutta al meglio la tua creatività in combattimento grazie a un...

Grand Theft Auto V

Un grande classico di questa guida è senz’altro Grand Theft Auto V. La soluzione è senz’altro ideale per gli amanti delle corse ad alta velocità e per questo non poteva mancare nella rosa dei migliori giochi PS5 da valutare come regali per il prossimo San Valentino. Il titolo è noto praticamente a tutti e include la modalità Storia di Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online. Per chiunque abbia già giocato proprio a questa opzione con console diverse, ad esempio su PS4, non ci saranno problemi di trasferimento di tutti i precedenti progressi. Naturalmente, proprio grazie alla nuova PS5, si potrà beneficiare dei passi in avanti compiuti per i veicoli ad alte prestazioni e di novità come la selezione della carriera. Il costo attuale del gioco è di circa 30 euro.

Offerta Grand Theft Auto V Include la modalità Storia di Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto...

Chi gioca su PS5 potrà godere di nuovi miglioramenti per veicoli ad...

God of War: Ragnarok

Chi non ha ancora God of War: Ragnarok per la sua PS5 non può certo farne a meno. Gli sviluppatori di Santa Monica Studio hanno lavorato al sequel dell’apprezzatissimo God of War (2018), dando a Kratos e Atreus l’obiettivo finale di raggiungere appunto Ragnarok. Per farlo, dovranno esplorare ognuno dei nove regni che li separano dalla loro meta finale. Ogni passo sarà fondamentale per prepararsi alla battaglia finale. La spesa da affrontare per il titolo pure tanto apprezzato è pari a circa 64 euro.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy uscirà sul mercato, in via definitiva, proprio il prossimo 10 febbraio. Dunque, prenotandolo ora, arriverà di certo in tempo per la prossima Festa degli Innamorati del 14 febbraio. Per gli amanti di tutta la saga di Harry Potter, si tratta di un vero must have. Il maghetto dagli occhiali tondi non è per nulla il protagonista in game ma l’ambientazione è proprio la scuola di magia di Hogwarts del 1800. Uno studente ha il compito di scoprire il segreto che minaccia il mondo magico, fronteggiando dei terribili Maghi Oscuri. Il pre- order a 74,99 euro include la Cavalcatura Ippogrifo d’Ossidiana e Felix Felicis.

Hogwarts Legacy - PS5 Vivi a Hogwarts nel 1800

Il tuo personaggio è uno studente, il cui talento potrebbe essere la...

Forspoken

Al termine di questa guida ai 5 migliori giochi PS5 da regalare a San Valentino viene proposto Forspoken, magari una soluzione più indicata per un pubblico femminile. La protagonista del titolo è infatti l’eroina Guida Frey in viaggioper ritrovare la strada di casa dopo essere stata catapultata in una terra antica e fantastica. Le sue avventure interessano gli straordinari regni di Athia abitati da creature soprannaturali tutte da scoprire. La spesa da affrontare attualmente per la versione dedicata all’ultima console di casa Sony è di circa 76.49 euro.

Offerta Forspoken - PlayStation 5 L'odissea di un'eroina riluttante: Guida Frey in un viaggio...

Un open-world bellissimo e crudele: Esplora i vasti regni di Athia,...

Continua a leggere su optimagazine.com