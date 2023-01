Elena Sofia Ricci a Sanremo 2023: sarà sul palco della manifestazione musicale nella prima serata di martedì 7 febbraio. L’attrice conferma la sua presenza come ospite al Festival di Sanremo in una nota all’agenzia di stampa Ansa e ironicamente promette che non ripeterà l’esperienza canora.

“Ci sarò nella prima serata, quella del debutto: sono felice e ansiosa, anche se non è la prima volta, ma prometto che questa volta non canterò perché mi hanno costretto in passato anche a questo, con risultati che lasciano a desiderare”, le sue parole.

Elena Sofia Ricci a Sanremo 2023 sarà una degli ospiti della prima serata del Festival per presentare la serie Fiori Sopra L’Inferno, la cui prima puntata sarà in onda su Rai1 il 13 febbraio, qualche giorno dopo la chiusura della kermesse canora. Questo il motivo dell’ospitata dell’attrice sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Il Festival è, infatti, per la Rai anche una importante vetrina promozionale per pubblicizzare i film e le fiction in palinsesto. La presenza di Elena Sofia Ricci a Sanremo 2023 rientra in questo scenario.



Ringrazia la Rai e Amadeus per averla invitata a Sanremo 73 e sottolinea anche un ringraziamento al Teatro Quirino che le ha concesso una giornata libera per recarsi al Festival proprio in piena tournée teatrale. Il pubblico della serata di martedì 7 febbraio 2023 è già stato riallocato in altre date, così l’attrice porta essere a Sanremo senza rinunciare ai suoi impegni in teatro e senza posticipare show: “Un doveroso ringraziamento al teatro Quirino: sono in scena con il mio spettacolo: mi ha concesso una giornata dirottando il pubblico di altre date”.