Il famoso insider ‘Ice Universe’ ha pubblicato la prima immagine render di un nuovo smartphone chiamato ColaPhone. Questo significa che anche Coca-Cola farà il suo debutto nel mondo della telefonia mobile? Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli che sono emersi in Rete. La storica azienda della bevanda analcolica più famosa e bevuta al mondo sarebbe in procinto di lanciare il suo primo smartphone, indubbiamente contraddistinto da un design palesemente ispirato alla celebre bibita.

Per il momento, non vi sono ancora dettagli sulla componente tecnica del presunto ColaPhone, ma il render mostra che l’inedito device dovrebbe ricevere una doppia fotocamera principale, i cui moduli si trovano in cerchi separati sul pannello posteriore. Nelle vicinanze è presente un flash LED. Lo smartphone riceverà il colore tradizionale dell’azienda (ovvero rosso intenso) e un grande logo Coca-Cola. Tuttavia, risulta piuttosto improbabile che Coca-Cola si stia preparando a rilasciare uno smartphone proprietario. Il leaker Ice Universe ha aggiunto che il famoso produttore della bevanda industriale analcolica potrebbe collaborare con un marchio leader di smartphone per raggiungere questo obiettivo. Ora come ora, non vi sono notizie certe neanche sulle tempistiche del debutto, ma è possibile che l’azienda possa avere in serbo una bella sorpresa presentando questa fantastica novità proprio durante il “Mobile World Congress” in programma il prossimi mese di febbraio.

ARTICOLI CORRELATI

Come è possibile notare dalle immagini postate da Ice Universe, la pagina Twitter dedicata cita 5 famosi marchi di smartphone, ossia Xiaomi, POCO, OPPO, OnePlus, Huawei e Realme. Considerato il fatto che Coca-Cola difficilmente potrà lanciare un telefono di sua proprietà, risulta abbastanza probabile che lavorerà in partnership con uno di questi brand appena menzionati per rendere realtà il device. Insomma, Coca-Cola potrebbe lanciare il suo primo smartphone chiamato ColaPhone. Restiamo aggiornati su questa straordinaria novità, perché tutti noi siamo curiosi di scoprire ulteriori dettagli in merito.

Continua a leggere su optimagazine.com