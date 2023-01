Come ben sappiamo, lo Xiaomi 13 Ultra sarà il prossimo smartphone top di gamma dell’azienda tecnologica cinese. Nella giornata di ieri, domenica 22 gennaio, il device di fascia alta è stato individuato nel database IMEI. La nuova ammiraglia Xiaomi supportata da Leica è abbastanza curiosa e dovrebbe essere dotata di un sistema di fotocamere più avanzato rispetto allo Xiaomi 12S Ultra. Il produttore sta testando, segretamente, il suo nuovo smartphone e vuole assicurarsi che sia adatto all’utilizzo da parte dell’utente finale.

Lo scorso anno, il CEO di Xiaomi Lei Jun aveva annunciato che lo Xiaomi 13 Ultra sarebbe stato disponibile anche nella versione Global. L’annuncio è stato fatto circa 2 mesi dopo l’introduzione dello Xiaomi 12S Ultra. Da quel momento, lo Xiaomi 13 Ultra è stato testato misteriosamente dagli ingegneri Xiaomi e sono stati fatti i preparativi per il suo lancio in molti mercati. I precedenti modelli Xiaomi 12S Ultra e Mi 10 Ultra sono stati lanciati solamente in Cina, ma, questa volta, come già accaduto con Xiaomi Mi 11 Ultra, vedremo il nuovo dispositivo in molti mercati. Come accennato sopra, lo Xiaomi 13 Ultra è apparso nel database IMEI con i numeri di modello sono 2304FPN6DG e 2304FPN6DC. Lo smartphone sarà lanciato nei mercati cinese e globale. Il prodotto non sarà disponibile per la vendita in India ed è codificato con il nome in codice “ishtar“.

Quando uscirà lo Xiaomi 13 Ultra? Il numero di modello 2304FPN6DG, potrebbe essere così suddiviso: 23=2023, 04=aprile, FPN6D=M1, GC=globale e Cina, quindi è possibile che il nuovo smartphone di fascia alta del colosso coreano sarà disponibile nel secondo trimestre del 2023, probabilmente previsto con interfaccia MIUI 14 e basato sul sistema operativo Android 13, giungendo sia nel mercato globale che in quello cinese. Detto questo, resteremo aggiornati per fornire nuovi sviluppi in merito.

