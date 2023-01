Ci sono alcuni elementi che dobbiamo chiarire oggi, per quanto concerne la storia dei biglietti di Roma-Juventus, considerando il fatto che un primo segnale dalla società giallorossa era arrivato addirittura prima di Natale per i tifosi. Si tratta di una sorta di prelazione per gli abbonati plus, mentre oggi è importante specificare che la vendita libera non sia ancora scattata. Scelta assolutamente comprensibile, visto che la partita avrà luogo il prossimo 5 marzo. C’è ancora del tempo, dunque, prima di passare dalla teoria alla pratica per i tifosi delle due squadre.

Tutti i chiarimenti del caso in merito alla vendita dei biglietti di Roma-Juventus: previsioni su quando escono

Già, perché in un contesto simile non dobbiamo dimenticare che i biglietti di Roma-Juventus per forza di cose attirino l’attenzione anche dei tanti sostenitori ospiti che vivono nei pressi della Capitale. Come avvenuto a Napoli un paio di settimane fa, stando anche al nostro approfondimento, la risposta dei tifosi juventini è sempre signficativa anche in trasferta. Fermo restando che dovremo valutare con grande attenzione come andranno le cose in seguito alla penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri. C’è, infatti, chi ritiene che sia necessario seguire la Vecchia Signora solo nei match casalinghi.

In questo momento, all’interno del sito ufficiale del club giallorosso è possibile acquistare i biglietti di Roma-Juventus solo con il pacchetto che include la gara con il Sassuolo. La vendita libera, in ogni caso, dovrebbe scattare nel giro di un paio di settimane, in quanto il club capitolino è tra quelli che parte con maggiore anticipo rispetto ad un evento. Soprattutto in relazione alle partite di cartello, quando il sold out diviene praticamente scontato. Già, perché la Roma da oltre un anno vanta un grosso seguito di tifosi in ogni partita.

Vi faremo sapere appena si avranno maggiori riscontri a proposito della vendita per i biglietti di Roma-Juventus.

