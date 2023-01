Nuova serie italiana, nuova ‘commercialata’? A quanto pare questa volta la presenza di Matilda de Angelis come protagonista e la firma di Matteo Rovere potrebbero rendere La Legge di Lidia Poët, una serie diversa dal solito. Questo è il titolo della nuova serie italiana che Netflix si prepara a lanciare il prossimo mese di febbraio e che è già finita al centro dell’attenzione degli addetti ai lavori e degli utenti, ma cosa porterà sullo schermo?

La legge di Lidia Poët, il nuovo titolo della piattaforma di streaming, vedrà Matilda De Angelis nei panni del primo avvocato donna ad entrare nell’Ordine degli Avvocati alla fine del 1800. La serie è composta da 6 episodi, porterà la firma di Matteo Rovere, che si è occupato anche della direzione, e Groenlandia ed è stata creata da Guido Iuculano e Davide Orsini. La serie è scritta da Guido Iuculano, Davide Orsini, Elisa Dondi, Daniela Gambaro e Paolo Piccirillo.

Siamo a fine 1800, a Torino, ed una sentenza della Corte d’Appello di Torino dichiara illegittima l’iscrizione di Lidia Poët all’albo degli avvocati impedendole, di fatto, di esercitare la professione per via del suo sesso. Lidia però non si ferma e trova un lavoro presso lo studio legale del fratello Enrico, mentre prepara il ricorso per ribaltare le conclusioni della Corte. Proprio mentre si occupa degli indagati colpiti da pregiudizi e bugie, Jacopo, un misterioso giornalista e cognato di Lidia, le passa informazioni e la guida nei mondi nascosti di una Torino magniloquente, riuscirà a ribaltare anche il suo caso?

Ecco il promo della serie:

La serie rilegge in chiave light procedural la storia vera di Lidia Poët, la prima avvocata d’Italia e insieme alla protagonista Matilda De Angelis, nel cast troveremo anche Eduardo Scarpetta, nei panni del giornalista Jacopo Barberis. Pier Luigi Pasino in quelli di Enrico Poët, fratello di Lidia, Sara Lazzaro e Sinéad Thornhill in quelli, rispettivamente, di Teresa Barberis, moglie di Enrico, e Marianna Poët, la loro figlia. Dario Aita prenderà parte alla serie nei panni di Andrea Caracciolo.

La Legge di Lidia Poët farà il suo debutto su Netflix il 15 febbraio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio e sarà disponibile con i suoi sei episodi.