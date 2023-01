Ci sono le docuserie sullo sport di Netflix per tutti gli amanti del genere. Per prepararsi alle nuove stagioni, ma anche rivivere le passate, queste produzioni televisive della piattaforma

Si parla di tennis con Break Point, si passa poi alle quattro ruote con Formula1 con Drive to Survive e non solo. Pronti per vivere le emozioni? Ecco le nuove docuserie sullo sport di Netflix.

Dal 13 gennaio è disponibile Break Point con la sua prima stagione. La docuserie osserva da vicino la vita dei migliori tennisti durante un intero anno di sfide intorno al mondo per i tornei ATP e WTA. Da infortuni scoraggianti a vittorie trionfali, con l’aggiunta di uno sguardo al di fuori del campo. Si parla di personalità come Novak Djokovic, ripercorrendo come lo scorso anno venne escluso dagli Australian Open 2022. Si passa poi a raccontare dell’Indian Open e di Rafael Nadal.

Il 15 febbraio esce invece Full Swing, docuserie che segue un gruppo eterogeneo di golfisti professionisti dentro e fuori dal campo da gioco durante una stagione di gare impegnative. Full Swing parte col racconto di Brooks Koepka, ex numero uno del golf mondiale.

Il 24 febbraio arriva la quinta stagione di Formula 1: Drive to Survive, docuserie che ormai dal 2019 racconta il dietro le quinte di un mondiale di F1, attraverso interviste a piloti e team manager. Nella nuova stagione si esplorerà il campionato dello scorso anno che ha visto la Red Bull trionfare, Max Verstappen vincere il suo secondo titolo piloti e le difficoltà della Ferrari, che ha visto sfuggire il mondiale per una serie di errori fatali.

Sono poi in arrivo altre docuserie sullo sport di Netflix, che seguiranno il formato delle tre elencate sopra. Attese quindi quella sul mondo del ciclismo con il Tour de France, i Mondiali di calcio in Qatar e il famoso torneo Sei Nazioni di Rugby.

