Arriva Mare Fuori 3 su Rai2, nuova stagione dell’acclamata serie ambientata in un carcere minorile a Napoli. Dal suo debutto in punta di piedi, lo scorso anno c’è stato un vero e proprio boom di visualizzazioni su RaiPlay, grazie anche al passaparola sui social.

Per Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, il successo di Mare Fuori si traduce in “2 motivi più 1”. Il primo è “l’aderenza alla realtà” in riferimento ai sentimenti e i sogni dei ragazzi; il secondo è “la polifonia, seguire tante storie, che è la cosa più complicata nella serialità” (basti pensare che gli attori della terza stagione, presenti in anteprima stampa, sono ben 30); il terzo motivo è il grande tema della libertà: “Tutti i ragazzi aspirano alla libertà loro perché sono al di fuori della società.”

Nella terza stagione si aggiunge un altro tema, quello dell’amore, definito nella sua “passionalità incandescente.”

Tra gli attori del cast che sono intervenuti alla presentazione stampa, Carmine Recano, interprete di Massimo Esposito, comandante della polizia penitenziaria. A proposito del suo personaggio, ha anticipato: “Massimo quest’anno dovrà affrontare il senso di colpa e di fallimento dovuto alla rottura con la moglie e il distacco con il figlio. Per lui sarà un vero e proprio viaggio introspettivo che lo renderà più consapevole dei sentimenti che prova verso Paola.”

Carolina Crescentini, che interpreta la direttrice dell’istituto, Paola Vinci, che ha invece dichiarato: “La rigidità di Paola è stata smussata: si è persa negli occhi dei ragazzi che si fidano di lei, una fiducia reciproca che porta problemi. Componente umana importante: le mie emozioni e quelle di Paola corrispondono.”

Spazio ai giovani protagonisti, con Valentina Romani che ha spiegato come ritroveremo Naditza in questa stagione: “È una sognatrice, ma è arrivato il momento di crescere: in Mare Fuori 3 Naditza deve fare i conti nel distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato”.

“Tutti abbiamo una possibilità, l’importante è saper fare la scelta giusta; e io credo che Filippo abbia trovato la propria strada”, ha spiegato Nicolas Maupas, parlando del suo personaggio.

“Grazie ai suoi amici che lo amano, Carmine riesce a iniziare questo percorso che porterà avanti in questa stagione. Perdonando riesce a perdonare e viceversa; riesce a trovare lo spazio per nuove forme d’amore, anche nei confronti della sua famiglia – forse!”, ha anticipato Massimiliano Caiazzo.

Mare Fuori ha successo all’estero, e ci sono trattative in Europa per eventuali adattamenti, come confermato da Rai Fiction e dalla produzione in conferenza stampa.

Mare Fuori 3 sarà disponibile dal 1° febbraio sulla piattaforma RaiPlay, e dal 15 febbraio andrà in onda su Rai2. Inoltre, sulla piattaforma saranno visibili anche dei contenuti extra in cui gli attori si calano nei panni dei protagonisti per raccontare la loro storia, in una sorta di mockumentary (ossia falso documentario).

Continua a leggere su optimagazine.com.