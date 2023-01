Con due eventi speciali di Elisa all’Arena di Verona il suo nuovo spettacolo An Intimate Night diventa An Intimate Arena. La cantautrice triestina uscirà dai teatri e si sposterà presso il prestigioso anfiteatro romano della città scaligera in estate, insieme al fidato collaboratore Dardust, per colorare di poesia e romanticismo una delle location più ambite dagli artisti.

Elisa all’Arena di Verona: due date a giugno

Due concerti di Elisa all’Arena di Verona con An Intimate Arena: il 3 e il 4 giugno 2023 lo show An Intimate Night approderà nella prestigiosa location dopo un’intera stagione nei teatri.

I biglietti per le due serate all’Arena saranno disponibili da oggi, lunedì 23 gennaio 2023, a partire dalle ore 18 in pre-sale per il fan club. Da domani martedì 24 gennaio alle 18 inizieranno le prevendite generali. Elisa Toffoli ha annunciato la sorpresa con un teaser in cui la vediamo insieme a Dardust tra le mura dell’Arena di Verona.

Dal Back To The Future Live a An Intimate Night

Per la cantautrice triestina è un glorioso ritorno a quasi un anno esatto dall’Heroes Festival, la tre giorni che ha fatto da apripista al grande tour Back To The Future Live che ha portato Elisa sul palco con un format interamente incentrato sull’ecosostenibilità. Dopo l’avventura estiva, tuttavia, la voce di Sleeping In Your Hand non si è fermata.

An Intimate Night ha portato nei teatri una versione più intima – come il titolo del format suggerisce – della musica di Elisa con la partecipazione di Dardust e la presenza di strumenti acustici.

Con la doppia serata di Elisa all’Arena di Verona, lo show An Intimate Night si sposta all’aria aperta e non si esclude che possa trattarsi di un modo per lanciare la stagione estiva dei concerti.

