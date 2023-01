Buonissima offerta quest’oggi su Amazon per lo Xiaomi Mi Band 7, il fitness tracker di ultima generazione dell’azienda cinese che gode di tante caratteristiche innovative utili per chi vuole conoscere dettagli della propria attività fisica. Non per forza bisogna affidarsi a degli smartwatch per monitorare alcuni aspetti riguardanti un tipo di allenamento, alle volte basta avere tra le mani un braccialetto fitness per avere a disposizione tutto ciò che si desidera.

Dettagli sull’offerta e sul prezzo Xiaomi Mi Band 7 fissato nel 2023 all’interno di Amazon

Altra promozione particolarmente interessante, dunque, dopo quella di Natale da noi descritta. Inoltre questa tipologia di accessorio indossabile è molto più economico e con l’ultimo prezzo proposto da Amazon, ecco che questo Xiaomi Mi Band 7 diventa un ottimo affare da non lasciarsi assolutamente scappare. Andando più nel dettaglio il famoso sito di e-commerce propone quest’oggi questo fitness tracker al prezzo di 45,99 euro ed è uno dei più bassi mai proposti per tale device di stampo Xiaomi.

Un’offerta imperdibile che potrà far gola a tanti utenti desiderosi di avere tra le mani un device di questo genere. Attualmente la disponibilità è immediata sul famoso sito di e-commerce e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Nel giro di pochi giorni questo Xiaomi Mi Band 7 arriverà nelle vostre case. Per quanto riguarda le specifiche tecniche che alimentano questo fitness tracker ricordiamo la presenza di uno schermo AMOLED da 1,62″ con un aumento del 25% dell’area di visualizzazione rispetto al modello precedente.

La possibilità di scegliere tra oltre 100 nuovi quadranti dinamici, ma l’aspetto più importante riguarda il monitoraggio della salute. Oltre alla frequenza cardiaca, ai passi effettuati durante il giorno, alle calorie bruciate durante un allenamento, con questo Xiaomi Mi Band 7 si monitora il livello di ossigeno nel sangue, ma non solo perché anche il sonno, lo stress ed il ciclo femminile sono costantemente monitorati. Dettagli che possono fare la differenza per chi vuole vivere in maniera più sana. Infine si può scegliere tra oltre 110 modalità sportive, c’è insomma davvero l’imbarazzo della scelta. A voi la decisione finale su Xiaomi Mi Band 7.

Continua a leggere su optimagazine.com