Scopriamo chi sono i Colla Zio, quintetto milanese che è già una rivelazione dell’hip hop. La band, quasi un collettivo, è la dimostrazione di quanto ambizione e passione possano collimare per spianare la strada verso il successo, e la loro carriera è in progressiva ascesa.

Chi sono i Colla Zio

I Colla Zio nascono a Milano, più precisamente in piazza Leonardo Da Vinci, nel 2019. Sin dalle prime prove il quintetto riesce a farsi strada in occasione di alcuni festival locali, fino alla pubblicazione dei primi singoli Bibite, Americana, Fuori Il Petto e Straintra.

Nel 2021 i Colla Zio ottengono un contratto discografico con la Woodworm e lanciano il primo EP Zafferano (2021) dal quale viene estratto il primo singolo Gremolada. Sempre presenti sul palco, i cinque ragazzi milanesi calcano quello del Mi Manchi, evento sostitutivo del Mi Ami Festival.

Il 2022 sarà l’anno della svolta: durante l’estate i Colla Zio si esibiscono negli eventi di apertura dei concerti degli Psicologi, Dutch Nazari e Blanco. Nello stesso anno, a settembre, partecipano ad Area Sanremo e vincono la finale di Sanremo Giovani con il brano Asfalto.

I Colla Zio sono Andrea Arminio (Armo), Andrea Malatesta (Mala), Francesco Lamperti (Glampo), Tommaso Bernasconi (Berna) e Tommaso Manzoni (Petta). Il loro stile è difficile da catalogare: la band attinge dall’urban e dall’hip hop, ma insieme al pop crea un ibrido indie pop originale.

L’esperienza a Sanremo

A dicembre 2022 i Colla Zio vengono selezionati tra i 6 artisti di Sanremo Giovani che parteciperanno al 73° Festival di Sanremo.

La band milanese parteciperà alla kermesse con il brano Non Mi Va e nel 2023 potrebbe pubblicare il primo album in studio, quasi una consuetudine per tutti gli artisti che approdano al teatro dell’Ariston.

Continua a leggere su optimagazine.com