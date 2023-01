Cast e personaggi di Black Out Vite Sospese sono pronti a tenere compagnia al pubblico oggi e domani con un doppio appuntamento nel prime time di Rai1 per la gioia degli appassionati. Prenderà il via proprio oggi la serie ad alta tensione con protagonista Alessandro Preziosi e che porterà sugli schermi dei vacanzieri costretto a fare i conti con eventi imprevedibili quando una valanga costringe loro e i residenti di un piccolo paese a vivere un’esperienza unica.

A fare da sfondo alla loro storia intima e di sopravvivenza ci saranno le montagne del Trentino e tanta neve mentre i protagonisti potranno venire fuori solo se supereranno le loro paure, i loro pregiudizi e impareranno a essere una comunità. L’intenso mistery girato in grande formato 6 K con una troupe di più di cento persone, non si ferma qui perché è proprio intorno al protagonista interpretato da Alessandro Preziosi che si dipanerà la storia centrale.

Tra gli ospiti dell’hotel c’è proprio lui, Giovanni Lo Bianco, un broker di mezz’età che nasconde un legame con la mafia, e che si trova lì in vacanza con i figli Riccardo ed Elena dopo la morte della moglie, cosa succederà quando il suo passato verrà a galla? ​In vacanza in montagna c’è anche Marco, un uomo che da poco si è ripreso dal fallimento della sua attività, con la compagna Irene, e che si trova in montagna solo per vedere la figlia Anita che si è trasferita con la madre Claudia, sotto protezione testimoni.

Ecco il promo del primo episodio di Black Out Vite Sospese:

❄️ Quando si crede di aver perso tutto si ritrova sé stessi e il coraggio di combattere per ciò che conta davvero?#BlackoutLaSerie è in anteprima su #RaiPLay pic.twitter.com/XlBKPKhYpE — RaiPlay (@RaiPlay) January 21, 2023

Lei e Giovanni sono legati a doppio filo e la valanga non fa che complicare ancora di più le loro vite, cosa succederà quando si troveranno faccia a faccia? Nel primo episodio di Black Out Vite Sospese scopriremo che toccherà proprio a Claudia mettersi subito a disposizione quando la figlia di Giovanni, Elena, lotterà tra la vita e la morte dopo la slavina.