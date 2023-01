Arrivano ulteriori indicazioni, in queste ore, per quanto riguarda l’iPhone 15 Pro ed il possibile aspetto che potrebbe differenziare questo modello rispetto a quelli che abbiamo avuto modo di toccare con mano pochi mesi fa. Dunque, oggi tocca andare oltre le considerazioni fatte anche all’interno del nostro magazine di recente, in merito alla scheda tecnica del device ed al valore aggiunto che dovrebbe essere garantito dalla fotocamera. Proviamo a fare il punto della situazione tramite gli elementi che sono venuti a galla nello scorcio iniziale del 2023.

Potenziale rivoluzione anche per l’aspetto degli iPhone 15 Pro: occhio al design di altri prodotti Apple

Per quale motivo nel titolo del nostro articolo di oggi parlo di potenziali analogie interne al mondo Apple? Sostanzialmente, parliamo di modelli destinati ad avere cornici più sottili e curve rispetto ai prodotti legati al mondo iPhone 14 Pro, il che potrebbe generare un progetto in grado di richiamare l’aspetto simile a quello che abbiamo osservato con alcune generazioni di Apple Watch. Insomma, un cambiamento ci sarà anche in termini di colpo d’occhio, anche se al momento non abbiamo immagini ufficiose in grado di farci percepire al meglio questo step.

In particolare, secondo una fonte che parla al leaker ShrimpApplePro, questa combinazione di cornici più sottili e bordi curvi potrebbe condurci ad un iPhone 15 Pro il cui aspetto risulterebbe per forza di cose più simile all’Apple Watch Series 7 e Series 8. Occhio anche ai modelli più economici, perché il display frontale curvo sarà presumibilmente una caratteristica presente anche sul design di ‌iPhone 15‌ e ‌iPhone 15‌ Plus. Mancheranno, in questo frangente, le cornici più sottili forse concepite per il device Pro.

Inutile ribadire che siano solo rumors sull’iPhone 15 Pro e che ne sapremo di più forse in primavera.

