Ad Amici altri indizi sul caso ormai noto come “noce moscata gate”, durante la serata di Capodanno. I provvedimenti sono già stati presi tra eliminazioni dirette e sfide complicate che hanno messo a rischio la permanenza dei ragazzi nel programma. Il motivo? Una serie di comportamenti scorretti, tenuti da alcuni di loro nella notte di Capodanno.

I concorrenti di Amici non hanno lasciato la casetta neanche a Capodanno: hanno festeggiato insieme con alcune bottiglie di alcolici fornite dalla produzione appena sufficienti per un brindisi di mezzanotte. Tuttavia si è subito parlato di qualcosa di vergognoso accaduto quella notte, talmente vergognoso da non poter essere mostrato in video su Canale 5.

Il segreto non è ancora stato rivelato, e mai lo sarà, stando a quanto ribadiscono i docenti e i ragazzi del programma. Tuttavia tutti gli indizi sembrano portare verso la conferma del “noce moscata gate”. Durante il party casalingo di Capodanno 2023, alcuni dei concorrenti di Amici avrebbero ingerito ingenti quantità di noce moscata e hanno poi accusato effetti collaterali (scopri qui gli effetti collaterali della noce moscata).

Mentre la puntata del 15 gennaio di Amici è stata incentrata completamente su questo, la puntata del 22 gennaio non ne ha fatto accenno se non in un piccolo dettaglio che non è sfuggito ai più attenti. Il cantante Piccolo G ha inserito delle barre ispirate al “noce moscata gate” durante una sua performance, un dissing interno contro i compagni colpevoli dell’accaduto.

“Non vado a festini o festoni, pieni di ragazzoni che compiono le peggio azioni, con le peggior canzoni, le peggio tradizioni, fanno grandi bicchieri e dopo grandi contrazioni”, le parole di Piccolo G. Con il dissing, esplicitamente dedicato ai compagni colpevoli, Piccolo G si è ufficialmente schierato, condannando il loro gesto folle e dando prova di un’altra grande verità: la classe di Amici, mai come quest’anno, è spaccata in due.