Deep in Loneliness è un brano nato per caso ascoltando Twilight di Elliott Smith, spinto dal bisogno di elargire quel buco allo stomaco che solo l’arte concede.

La solitudine si scopre finalmente necessaria elevando l’uomo a uno stato tanto razionale quanto emotivo, questo è il tema del pezzo.

Nonostante l’ispirazione Smithiana il brano è un riassunto dei miei gusti musicali, nel caso specifico si percepisce l’influenza dei Radiohead per finire ai Pink Floyd.

Il brano è una mia intera produzione, mix e master direttamente da vdssrecordingstudio.