30 anni di carriera per Laura Pausini e i festeggiamenti lontani dal palco del Teatro Ariston di Sanremo. I 30 anni di carriera di Laura Pausini cadono infatti il 27 febbraio, quando il Festival di Sanremo 2023 sarà ormai chiesto da diversi giorni. Andarci prima, per festeggiare in anticipo, non è nei programmi Laura che ha già smentito la sua presenza all’Ariston.

Sarebbe stato bello festeggiare i 30 anni di La Solitudine, proprio dove tutto ha avuto inizio. Purtroppo, però, le date del Festival di Sanremo 2023 (che si svolgerà dal 7 all’11 febbraio) sono incompatibili con la festa dell’artista. Non per questo però Laura rinuncerà a celebrare il suo grande traguardo e spunta anche una data.

“Sanremo finisce l’11 febbraio. Mi sembra impossibile festeggiare in anticipo: i miei 30 anni sono il 27 febbraio. Si parte da lì”, le sue parole. I festeggiamenti, dunque, sono in programma ma non partiranno prima del 27 febbraio, data del suo compleanno artistico.

Foto e video rimossi dai social, reset totale dei profili ufficiali, in vista di importanti novità da svelare. C’è già un logo che accompagna i fan verso il conto alla rovescia dello scoccare dei 30 anni di carriera. Adesso c’è anche una data: è quella di mercoledì 25 gennaio. L’appuntamento sui social è alle ore 14.00 ed è previsto un grande annuncio.

Di cosa si tratterà? Impossibile saperlo. Bisognerà attendere il 25 gennaio per scoprire la comunicazione di Laura Pausini ai fan. Potrebbe riguardare l’uscita di un nuovo singolo o di un disco celebrativo, di un cofanetto da collezione, di eventi speciali o molto altro che comunque non si verificherà prima del 27 febbraio, data zero lasciata sui social dalla Pausini per il suo trentennale.