Ci apprestiamo a vivere giorni particolarmente intensi con Apple, anche dal punto di vista dello sviluppo software, se pensiamo che il 2023 si aprirà per forza di cose con l’uscita del tanto atteso aggiornamento impostato su iOS 16.3. Appuntamento delicato ed importante, se non altro perché la mela morsicata verrà chiamata a metterci una pezza ad eventuali anomalie connesse ad iOS 16.2. Quest’ultimo, come abbiamo riportato di recente sul nostro magazine, ha visto la luce a dicembre.

Previsioni su quando esce l’aggiornamento iOS 16.3: indiscrezioni sulla possibile data in Italia

Andiamo ad integrare, dunque, quanto riportato alcuni giorni fa. Provando a fare il punto della situazione, allo stato attuale quali possono essere considerate le previsioni più autorevoli a proposito della data di uscita dell’aggiornamento iOS 16.3 in Italia? Secondo quanto riportato da alcune fonti, si dice che Apple lancerà il suddetto upgrade, insieme ai vari iPadOS 16.3 e macOS Ventura 13.3 tra domani e martedì 24 gennaio, ma ancora oggi qualche sito americano parla di inizio febbraio.

Allo stato attuale, dunque, non ci sono i presupposti per immaginare che Apple possa anticipare la tabella di marcia, così come il colosso di Cupertino ancora non ha reso note le problematiche che avremo modo di risolvere dopo aver completato il download del nuovo aggiornamento iOS 16.3. Eventuali bug urgenti ed anomalie, in ogni caso, verranno affrontati quasi sicuramente con versioni secondarie e successive del firmware.

Staremo a vedere se le tempistiche saranno effettivamente queste, ma ad oggi tutto lascia pensare che Apple possa prendersi effettivamente del tempo prima di rendere disponibile il nuovo aggiornamento successivo e correttivo rispetto ad iOS 16.3. Sarà importante capire, a tal proposito, il tipo di impatto che l’upgrade avra pochi giorni avrà sui device ritenuti compatibili. Che idea vi siete fatti sotto questo punto di vista? Fateci sapere qui di seguito.

