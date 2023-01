Nuovo appuntamento con NCIS Los Angeles 14 e Fire Country in coppia domenica 22 gennaio su Rai2.

Stasera andrà in onda l’episodio 14×03 di NCIS Los Angeles dal titolo Arte macabra, di cui vi riportiamo la sinossi:

l’NCIS unisce le forze con l’FBI quando un gruppo di macabri assassini conosciuti come “cucitori di corpi” torna in azione dopo essere sfuggito alla cattura da parte dell’NCIS anni fa. Il padre di Sam si fa un nuovo amico ad Arkady.

Nel cast di NCIS Los Angeles 14: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; Gerald McRaney è Hollace Kilbride; LL Cool J nei panni di Sam Hanna; Linda Hunt nel ruolo di Hetty.

A seguire, l’episodio 1×03 di Fire Country, intitolato Ostaggi, di cui vi riportiamo la sinossi:

La squadra risponde a una chiamata in una foresta remota e finisce sotto il fuoco di un fuorilegge che protegge i raccolti illegali di marijuana. Jake e Vince vengono presi in ostaggio.

Nel cast di Fire Country: Max Thieriot nei panni di Bode Donovan; Kevin Alejandro nel ruolo di Manny Perez; Jordan Calloway è Jake Crawford; Stephanie Arcila è Gabriela Perez; Jules Latimer è Eve Edwards; Diane Farr interpreta Sharon Leone; e Billy Burke veste i panni di Vince Leone.

NCIS Los Angeles 14 e Fire Country tornano domenica 29 gennaio con i loro rispettivi episodi. Nel 14×03, l’aereo di Aiden Hanna si schianta e lui è accusato di essere colpevole dell’incidente. Il team dell’NCIS deve indagare per riabilitare il suo nome. Rountree considera come vuole gestire le conseguenze dell’incidente con la polizia di Los Angeles e Sam trova un nuovo custode per suo padre. Nell’1×04, la squadra si impegna in una missione di ricerca e soccorso dopo il crollo di un edificio. Sharon è costretta a prendere una decisione straziante.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 14 e Fire Country è partire dalle 21:00.

