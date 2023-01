Garrison ad Amici di Maria De Filippi con Gerry Scotti, Ernia e non solo. Dopo il “noce moscata gate” ad Amici torna la serenità e riprendono le sfide in vista del serale con tanti ospiti in studio pronti a valutare i concorrenti per il canto e per il ballo.

Il maestro di danza e coreografo Garrison Rochelle torna ad Amici domenica 22 gennaio per giudicare le sfide di ballo nell’ambito del torneo di categoria. Con lui ci sarà il regista di videoclip Giacomo Triglia, per valutare le performance e i brani dei cantanti di Amici all’interno del torneo di canto. In palio un premio importante per loro: la produzione e realizzazione del videoclip per il rispettivo singolo.

I ballerini invece si contendono un posto sul palco di Achille Lauro, per danzare in uno dei suoi prossimi appuntamenti live.

Ospite musicale della puntata di Amici del 22 gennaio sarà il cantautore Ernia, in studio per presentare l’ultimo singolo in radio. Si intitola Bella Fregatura ed è in radio dal mese di novembre ma solo oggi approda su Canale 5 nel programma di Maria De Filippi.

Proseguono le gare di canto e di ballo, che consentono ai primi in classifica di ricevere la maglia del Serale. Questa settimana è Gerry Scotti a giudicare i cantanti, mentre la commissione del ballo è composta da Virna Toppi, Riccardo Cocchi e Francesco Mariottini.

Dopo le ultime eliminazioni, quella di Cricca (poi riammesso ad Amici con una sfida diretta) e quella di Tommy Dali (eliminato per il “noce moscata gate”), i concorrenti del talent show questa settimana sono tutti salvi. Nessuno – né tra i cantanti, né tra i ballerini – è stato eliminato dal programma e per il nuovo ingresso, Jore, sono arrivate le prime prove.

Prosegue la strada verso il Serale: la data della prima puntata è molto vicina.