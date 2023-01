DAZN presto sarà disponibile su Prime Video, almeno per quanto riguarda la Spagna e la Germania (resta da capire cosa verrà deciso per l’Italia). In pratica, la piattaforma di sport in streaming diventerà un canale di Prime Video per via di un accordo sottoscritto di recente con il colosso dell’e-commerce, che permetterà ai suoi abbonati di avere accesso rapido ai contenuti sportivi, ovviamente versando un contributo aggiuntivo.

Per fruire di DAZN, infatti, sarà richiesto un pagamento addizionale oltre al costo dell’abbonamento ad Amazon Prime (che, nel nostro mercato, ha un costo di 49,90 euro l’anno). Bisogna tenere presente che il debutto di DAZN su Prime Video non include automaticamente la piattaforma dello sport in streaming nell’offerta di Amazon Prime; allo stesso modo, i già abbonati a DAZN non potranno accedere in automatico alla piattaforma tramite Prime Video, sempre che non decidano di stipulare un nuovo abbonamento. Dopo Spagna e Germania la collaborazione arriverà anche in Giappone, e dopo di che tanti altri Paesi. Bisogna ammettere che potrebbe essere comodo avere a disposizione i contenuti sportivi di DAZN su Prime Video, potendovi accedere in pochi passaggi, senza ulteriori perdite di tempo. Staremo a vedere come verrà implementata la questione in altri Paesi, restando in attesa di capire cosa accadrà per l’Italia.

Non è ancora stato ufficializzato, ma lo stesso potrebbe accadere anche per il nostro mercato. Sono tanti i canali già disponibili in Italia su Prime Video, tra cui Infinity, MGM, Elevan e Discovery+. Gli utenti pagheranno solo per i canali che decidono di tenere, cancellando l’abbonamento in ogni momento senza vincoli. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

