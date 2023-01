Sono necessari in queste ore alcuni chiarimenti importanti per quanto riguarda la scheda tecnica dei vari Samsung Galaxy S23 che avremo modo di conoscere tra una decina di giorni, soprattutto a proposito della fotocamera. Dopo aver analizzato la questione dei prezzi con il nostro recente articolo a tema, in attesa di riscontri ufficiali anche per il mercato italiano, stamane è molto importante non lasciare nulla al caso per tutti gli utenti che prestano grande attenzione al discorso fotografico. Solo così, infatti, eviteremo di andare incontro a delusioni.

Tutte le precisazioni del caso sulla fotocamera del Samsung Galaxy S23 a partire da oggi

Allo stato attuale, infatti, tutti gli sforzi pare siano concentrati nel modello di fascia alta, vale a dire il Samsung Galaxy S23 Ultra, se non altro perché quest’ultimo sarà il primo telefono Samsung con una fotocamera posteriore da 200 MP. Occhio, però, a non lasciarsi trascinare da una mossa soprattutto legata al marketing da parte del produttore coreano. In primo luogo, infatti, come evidenzia SamMobile questo step dovrebbe semplicemente consentire un ingrandimento delle foto con un rumore inferiore. Insomma, il risultato sarà percepibile solo in specifici contesti di utilizzo.

L’aspetto fondamentale da chiarire oggi, però, consiste nel fatto che i vari Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+ non riceveranno alcun aggiornamento della fotocamera posteriore. Dunque, solo il modello Ultra porterà alla ribalta la tanto attesa fotocamera da 200 megapixel. A meno che non siate propensi a mettere da parte un budget più consistente per il top di gamma, difficilmente noterete grossissimi passi in avanti sul discorso fotocamera rispetto a quanto osservato con il Samsung Galaxy S22 nell’ultimo anno.

Staremo a vedere, al momento della presentazione ufficiale, se i Samsung Galaxy S23 standard presenteranno specifiche e dettagli delle rispettive fotocamere in grado di fare la differenza.

