Si fa tanta confusione in queste ore, per quanto riguarda il significato di plusvalenze. La questione che ha innescato la penalizzazione alla Juventus di 15 punti, infatti, ci apre gli occhi su un tema sempre più importante per le società di calcio e che, a conti fatti, genera anche disinformazione sui social. Dopo aver analizzato le tempistiche entro le quali dovremmo avere il verdetto finale sul ricorso che verrà presentato dalla società bianconera, come osservato con il nostro articolo di ieri, bisogna fare un altro step per capire meglio la materia di cui stiamo parlando.

Cosa dobbiamo sapere sul significato di plusvalenze, in seguito alla penalizzazione per la Juventus

Una porzione di tifosi ritiene che chiunque abbia generato una plusvalenza in questi anni abbia commesso un reato agli occhi della giustizia sportiva. Per questa ragione, ci si chiede per quale motivo sia stata punita soltanto la Juventus. In primo luogo, occorre capire che il prossimo 22 febbraio prenderà il via la discussione su un altro filone di indagini, con il rischio concreto che altri club possano andare incontro a sanzioni di carattere sportivo. Solo a quel punto, dunque, potremo confrontare la penalizzazione per la Vecchia Signora rispetto a quelle eventuali per altre squadre.

La plusvalenza, in sé, non è un reato. Si riferisce a quanto guadagni una società nel vendere un giocatore, rispetto a quanto gli costi a bilancio al momento della cessione. Il valore da sottrarre al prezzo di vendita è determinato dall’ammortamento, ovvero da quanto costò il cartellino di quel giocatore quando il club lo ha acquistato rispetto agli anni in cui è rimasto in squadra. Il prezzo originale del cartellino, dunque, viene spalmato nel bilancio e diviso per gli anni di durata dell’ingaggio. Quando il calciatore si avvicina alla scadenza del contratto, il suo costo a bilancio si avvicina allo 0, aumentando la plusvalenza in caso di cessione ad altro club.

Il significato di plusvalenze va dunque approfondito, perché tante risultano corrette, mentre le intercettazioni hanno fatto emergere un sistema non sano attorno al mondo Juventus.

Continua a leggere su optimagazine.com