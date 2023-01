Siete alla ricerca di un nuovo smartwatch? Allora non fatevi scappare l’incredibile offerta su Amazon del bellissimo orologio Amazfit GTR 4 con Alexa integrato, messo a disposizione con uno sconto del 25% e nella stupenda versione Racetrack Grey. Il prodotto, venduto da terzi e spedito dall’e-commerce, è disponibile al fantastico prezzo di 199,90 euro (invece di 265 euro di listino). Inoltre, include un microfono e un altoparlante per consentirvi di rispondere alle chiamate sull’orologio senza dover per forza maneggiare lo smartphone; è possibile anche collegare l’orologio al telefono tramite Bluetooth per non perdere più le chiamate importanti. Andiamo a vedere insieme altre principali caratteristiche.

L’Amazfit GTR 4 sfoggia un display AMOLED HD da 1,43 pollici, antiriflesso sulla copertura della cornice in vetro e presenta un rivestimento anti-impronta. L’orologio può riconoscere i movimenti in maniera automatica e contare le ripetizioni di tantissimi esercizi di allenamento di forza, molti dei quali hanno variazioni regolabili nell’app Zepp, oltre a tenere traccia del tempo di riposo tra le serie. Dopo l’allenamento, l’app Zepp vi mostrerà il gruppo muscolare che avete allenato e per quanto tempo lo avete fatto, così da aiutarvi a mantenere efficiente il vostro allenamento. L’Amazfit GTR 4 sfrutta la tecnologia dell’antenna GPS a polarizzazione circolare dual-band per un posizionamento maggiore che risulta essere il 99% più accurato dei migliori localizzatori GPS portatili. Sia durante un’escursione lungo un sentiero alberato sia andando in bicicletta in zone congestionate, potrete godere di un posizionamento libero da interferenze ambientali e con percorsi multipli.

Con Amazfit GTR 4 avrete disponibile un monitoraggio molto accurato 24 ore su 24 della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e dei livelli di stress. L’orologio può anche rilevare la frequenza respiratoria. Il punto forte di questo orologio e senza ombra di dubbio la sua autonomia: infatti, la batteria è di 475mAh e la nuova modalità di risparmio batteria dell’orologio permette anche l’uso continuato di funzionalità come le modalità sportive, la misurazione delle metriche della salute e tanto altro, il tutto risparmiando energia.

