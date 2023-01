Il colosso Samsung ha un nuovo prototipo di display OLED, su smartphone pieghevoli, contraddistinto da una cerniera a 360 gradi che può essere piegato sia verso l’interno che verso l’esterno. Lo schermo in questione si chiama ‘Flex In & Out’ ed è stato presentato al CES 2023 che si è tenuto nelle scorse settimane a Las Vegas. Inoltre, il display è dotato di un design diverso della cerniera che probabilmente va a creare una piega indicativamente meno visibile. Questo perché la “cerniera a goccia d’acqua” potrebbe consentire al display di formare una forma più ampia, proprio come una goccia d’acqua, quando viene ripiegato verso l’interno. Questa tipologia di cerniera più sottile andrebbe a stressare anche meno lo schermo.

Tuttavia, non si tratta della prima volta che Samsung mostra un prototipo “Flex In & Out” che avvolge il design pieghevole in tutte le direzioni. Infatti, nel 2021, un display come questo è apparso anche all’International Meeting for Information Display (IMID) in Corea del Sud. L’approccio era sostanzialmente diverso ed il display tendeva a piegarsi come una “S” con più segmenti. A partire dal Galaxy Z Fold 4, rilasciato nel mese di agosto scorso, la linea Fold del produttore sudcoreano utilizza ancora display che si piegano in piano solo in una direzione. Ad ogni modo, è possibile che il nuovo pannello possa apparire a bordo del prossimo Samsung Galaxy Z Fold 5. Le ultime indiscrezioni hanno suggerito che il device potrebbe mostrare una piega meno visibile grazie ad un design a cerniera simile.

Il progetto andrà a rimediare quello che alcuni utenti vedono come la cerniera difettosa a forma di “U” sui dispositivi Galaxy Z Fold 4 e del Galaxy Z Flip 4, che crea una piega sopraelevata. Tale soluzione renderebbe anche il nuovo Galaxy Z Fold 5 più simile ai rivali dei telefoni foldable con pieghe meno evidenti, come l’Oppo Find N2 ed il Motorola Razr di terza generazione.

